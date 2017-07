Nas duplas, Rogerinho bate tenistas da casa e avança em Hamburgo

Google Plus

Nesta segunda-feira (24), teve início uma nova edição do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Número um do Brasil, Rogério Dutra Silva estreou na chave de duplas da competição, jogando com Albert Ramos Vinolas da Espanha.

A partida de primeira rodada foi contra os alemães Kevin Krawietz - número 117 do mundo em duplas - e Tim Puetz - 199º colocado na mesma lista. Em uma hora e 26 minutos, a dupla do Brasil e da Espanha conquistou a vitória por dois sets a um, com parciais de 2/6 7/6 e 10/4.

Na segunda rodada, os adversários de Rogerinho e Ramos Vinolas vem do confronto entre a parceria cabeça de chave número três - composta pelo argentino Horacio Zeballos e o chileno Julio Peralta - e os alemães Andre Begemann e Jan Lennard Struff.

O jogo

Jogando diante de sua torcida, Krawietz e Puetz começaram a partida melhor. Logo no quatro game, conquistaram uma quebra para abrir 4/1 de vantagem. Ao mesmo tempo, Rogério e Albert demoravam para conseguir entrar na partida. Aproveitando-se da situação, a dupla da Alemanha fechou o primeiro set em 6/2 com mais um break.

A parceria brasileira-espanhola começou a segunda parcial muito melhor. Depois de três games disputados, quebraram seus adversários em duas ocasiões para abrir 3/0. Entretanto, na sequência, perderam o saque. Novamente, no 5/4, tomaram outro break. Dessa forma, a decisão foi para o tiebreak, no qual venceram por 7/4 para empatar.

No match-tiebreak, Kevin e Tim mostraram-se muito nervosos. Cometendo muitos erros, encaminharam a vitória para o outro lado. Desse modo, Dutra Silva e Ramos Vinolas fecharam em 10/4.

Na chave de simples, tanto Ramos Vinolas, quanto Rogerinho entram em ação. Na primeira rodada, o espanhol tem pela frente o argentino Leonardo Mayer - lucky loser. Já o paulista enfrenta o britânico Aljaz Bedene - 46º no ranking mundial.

