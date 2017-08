Feijão encerra boa campanha na Itália em semifinal

O tenista brasileiro João Souza, o “Feijão”, veio fazendo boa campanhano saibro italiano do I Faggi Sport Club, onde está sendo disputado o Thindown Challenger Biella, torneio da ATP disputado na pequena cidade ao norte da Itália. O brasileiro disputou neste sábado a semifinal da chave de simples contra o sérvio Filip Krajinovic, atualmente o 140º do ranking da ATP. Um jogo bem disputado, porém o sérvio foi superior e venceu em sets diretos, assegurando vaga na grande final.

O set inicial começou com bom ritmo do brasileiro, quebrando o adversário e abrindo vantagem de 2/0 no placar. Porém o game ruim em seu saque na sequência deu chances para Filip voltar ao jogo. O brasileiro ainda enfrentou outro break point no 3/3, porém salvou bem e ele precisou sacar de novo em igualdade de 4/4 para seguir a vantagem, porém um game complicado o fez ser quebrado novamente. O sérvio percebeu o mal momento de João, e na hora de sacar não hesitou nenhum momento e confirmou de 0, fechando o set em 6/4.

O 2º set teve um pouco mais de luta do brasileiro, que saiu sendo quebrado logo de cara, e continuou enfrentando games duros em seu serviço, tendo até 2 match points para Krajinovic, salvos pelo brasileiro que confirmou, ainda em desvantagem de 5/4. No game seguinte, a quebra que ele buscou veio, e ambos foram obrigados a levar o set no tie break. Neste tie break, Feijão chegou a ter Set Point, porém não conseguiu converter. O sérvio teve outros 2 Match Points, sendo que conseguiu quebrar o saque de Feijão no 2º e assim ganhar o set e o jogo.

Na final, Filip enfrentará o tenista local Salvatore Caruso, atualmente 177º da ATP, e que venceu o compatriota Andre Arnaboldi por 2 sets a 1.