Bia Haddad arrasa Bogdan na estreia do quali de Cincinnati/ Foto: Getty Images

Beatriz Haddad (#77) estreou com vitória no qualifying do WTA Premier de Cincinnati, neste sábado (12). A número um do Brasil arrasou a romena Ana Bogdan (#124) por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-1, em 1h14 de partida, na primeira fase do qualificatório.

A paulistana está a uma rodada de garantir sua vaga na chave principal. Na próxima fase, ela irá encarar Ekaterina Alexandrova (#88). A russa venceu a sueca Johanna Larsson (#52) em sets diretos, parciais de 6-4/7-6(5), em 1h32. Este será o segundo confronto entre ela e a brasileira. Bia venceu a única partida entre elas, disputada no saibro em Praga.

O jogo

Bia se impôs durante todo o confronto. Ela se garantiu no saque e sua primeira chance de quebra veio no sexto game. A brasileira precisou de quatro chances para se colocar a frente no placar (4-2). Sem ter seu saque ameaçado, seguiu com a vantagem e fechou em 6-3.

O domínio da brasileira aumentou na segunda parcial. Bogdan não conseguiu confirmar um game sequer. Bia conquistou quatro quebras, apesar de ter perdido o saque no quarto game, e conseguiu uma vantagem confortável para levar o jogo. Fechando em 6-1, a brasileira avançou para seu último desafio para chegar à chave principal.

Bia ocupa atualmente a 77ª posição no ranking. Com esta vitória, ela já garante 20 pontos a mais. Caso avance para a chave principal, a brasileira somará 30 pontos, fora o que vier a conquistar na competição. A número um do Brasil vem de três títulos na temporada: o ITF US$ 25 mil de Clare, na Austrália, um bicampeonato de duplas em Bogotá, na Colômbia, e o ITF US$ 100 mil de Cagnes-Sur-Mer.

O WTA Premier de Cincinnati, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 14 e 20 de julho. A atual campeã é a tcheca Karolina Pliskova.