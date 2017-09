Copa Davis: Melo e Soares vencem nas duplas, mas Sugita garante vitória japonesa/ Foto: AFP

Depois de dois dias de adiamento por conta de condições climáticas - chuva e risco de tornado - os tenistas brasileiros e japoneses voltaram à quadras de Osaka nesta segunda-feira (18), para a disputa das últimas partidas válidas pelos play-offs do Grupo Mundial da Copa Davis de 2018.

Melo e Soares vencem com facilidade

Na primeira partida do dia - de duplas - veio o primeiro ponto brasileiro no confronto: favoritos, os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares não deram chances aos japoneses Ben Mclachlan – 140º do mundo – e Yasutaka Uchiyama – número 187 no ranking da ATP - confirmando a vitória em sets diretos, com parciais de 7/6 6/4 e 6/2, em duas horas e dois minutos.

Sugita derrota Monteiro e define

Na sequência, Thiago Monteiro - número 122 do mundo - precisava de uma vitória improvável diante do número um do Japão - Yuichi Sugita - para manter o Brasil vivo no confronto. Porém, não foi possível. Vitória do 42º do mundo por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/2 e 6/3, em apenas uma hora e 57 minutos.

Com o triunfo japonês, a quinta partida programada - na qual Guilherme Clezar enfrentaria Go Soeda - não chegou a ser realizada. Os outros dois pontos japoneses foram conquistados na sexta-feira (15), com as vitórias de Sugita sobre Clezar - em sets diretos: 6/2 7/5 e 7/6 - e de Soeda sobre Monteiro - por três sets a dois, com parciais de 3/6 6/46/3 6/7 e 7/6.

Com a derrota, o Brasil retorna ao Zonal Sul-Americano da Copa Davis de 2018, junto com a Colômbia e a Argentina. Enquanto os colombianos foram derrotados pela Croácia por quatro a um, os argentinos perderam para o Cazaquistão por três a dois.

