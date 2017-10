Ghem vence Casanova e vai às quartas em Campinas

A Quadra Central João Lima, dentro da Sociedade Hípica de Campinas, teve início sua 2º rodada de jogos da chave de simples nesta quinta (05) com o duelo entre o experiente brasileiro André Ghem e o argentino Hernan Casanova, duelo válido pelo São Paulo ATP Challenger de Tênis. O brasileiro teve um jogo um pouco mais complicado no set inicial, porém entrando mais no “jogo” e sendo firme ao arriscar algumas bolas, foi minando as chances do argentino, que sucumbiu depois no 2º set, e a vitória veio em contagem de sets diretos.

O 1º set viu Ghem ser quebrado e placar relativamente rápido de 2/4 contra, com ele tendo games de serviço ruins e nas trocas não conseguindo angular ou mesmo não conseguindo atacar. A partir do 7º game, Casanova não consegue sacar tão firme e Ghem já está mais “calibrado” nas devoluções. Com isso, ele consegue quebrar de volta e assim levar placar para igualdade. A partir disso, tie break teve de ser jogado e nele o brasileiro marcou 7-2 para vencer. Com melhores games de serviço, tendo saque bem mais forte que seu adversário, mais chapado e impedindo que deoluções mais fortes viessem, ele abusou dos backhands cruzados ou trocas mais longas, mas buscando brechas para usar o seu poderoso forehand e, com ele, achar os cantos da quadra e aplicar winners.

Foto: Instituto Sports / João Pires

O 2º set foi puro reflexo da mudança de jogo no anterior. Com Ghem subindo de produção, e acertando a mão no forehand, distribuindo bolas nos cantos sempre que tinha chances, Casanova começou a sentir a diferença, e já não conseguia acompanhar este ritmo. Soma-se a isso, o placar de 4/1 rapidamente aplicado por Ghem e um incômodo na mão direita, o argentino pediu atendimento médico. Após isso, conseguiu confirmar outro serviço, porém nada mais depois. Ghem serviu bem, confirmando o saque, e depois conseguiu a quebra para fechar em 6/2 o set.

André terá um duelo complicado contra o português Gastão Elias na sexta (06), que bateu o brasileiro Guilherme Clezar por 2 sets a 0.