Chung derrota favorito Rublev e garante vaga nas semis do Next Gen Finals

Nesta quarta-feira (08), ocorreram os confrontos de segunda rodada da fase de grupos do Next Gen Finals de 2017. Em Milão, o principal favorito ao título Andrey Rublev da Rússia entrou em quadra para enfrentar o sul-coreano Hyeon Chung - 54º colocado no ranking da ATP.

Depois de uma hora e 11 minutos, o tenista da Coreia do Sul surpreendeu ao vencer por três sets a zero, com parciais de 4/0 4/1 e 4/3.

A ATP está testando novas regras para o torneio, com a adoção do set curto - que vai até algum jogador fazer quatro games, com tiebreak no 3/3. Além disso, os jogos são melhores de cinco sets, sem vantagens no 40/40 e sem let.

Com o resultado positivo, Chung somou mais uma vitória na competição e está garantido nas semifinais. Na primeira rodada, o natural de Suwon havia batido o canadense Denis Shapovalov - cabeça de chave número quatro - por três sets a um, com parciais de 1/4 4/3 4/3 e 4/1, em uma hora e 39 minutos.

Na terceira e última rodada, Hyeon enfrenta o wild card Gianluigi Quinzi da Itália - número 306 do mundo. Já Rublev duela com Shapovalov. Ainda nesta quarta, o tenista do Canadá encara o italiano.

Confira o resumo da partida

Rublev começou a partida bem, tendo dois break points logo no primeiro game, porém o sul-coreano reagiu para confirmar o serviço. Fortalecido, Hyeon quebrou seu adversário na sequência. O russo ainda esboçou uma reação, mas não foi capaz de devolver a quebra. Com mais um break, Chung fechou o primeiro set em 4/0.

Praticamente o mesmo cenário se repetiu segunda parcial. No entanto, dessa vez, Andrey marcou um game. Em apenas 22 minutos, o sul-coreano fechava em 4/1 e abria 2/0. O terceiro set foi mais equilibrado, com ambos tenistas confirmando seus games de serviço. Entretanto, no quinto game, o tenista da Rússia perdeu o saque. No momento de sacar para a vitória, Chung sentiu a pressão. Dessa forma, a definição foi para o tiebreak, no qual Hyeon dominou do começo ao fim para fechar em 7/1.

