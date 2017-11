Andrey Rublev x Hyeon Chung: revelações duelam por maior título da carreira

Neste sábado (11), será realizada a final da primeira edição do Next Gen ATP Finals. Em Milão, na Itália, os jovens Andrey Rublev da Rússia - cabeça de chave número um - e Hyeon Chung da Coreia do Sul - sexto cabeça de chave - enfrentam-se em busca do título inédito da competição.

Este será o terceiro confronto entre os dois em duas partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Neste ano, no ATP 250 de Winston Salem, nos Estados Unidos, Chung levou a melhor por dois sets a um, com parciais de 5/7 6/1 e 6/1. Nesse mesmo torneio, o sul-coreano também venceu em sets diretos: 4/0 4/1 e 4/3.

+ Chung derrota favorito Rublev e garante vaga nas semis do Next Gen Finals

Este é a primeira final de torneios da ATP na carreira de Chung. Já para o russo, é a segunda: foi campeão em julho do ATP 250 de Umag, na Croácia, em cima do italiano Paolo Lorenzi por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Nas semifinais, o russo passou pelo croata Borna Coric em sets diretos, com parciais de 4/1 4/3 e 4/1, após uma hora e três minutos de jogo. Já Hyeon precisou de cinco sets para bater o russo Daniil Medvedev por três sets a dois, com parciais de 4/1 4/1 3/4 1/4 e 4/0.

Relembre as campanhas no torneio

No Grupo A, o tenista da Coreia do Sul conquistou três vitórias, com 100% de aproveitamento. Na estreia, começou perdendo um set para o canadense Denis Shapovalov, mas logo recuperou-se para vencer: 1/4 4/3 4/3 e 4/1. Na segunda rodada, despachou Rublev.

+ Chung vira contra Shapovalov e conquista primeira vitória no Next Gen Finals

Na última, quando já estava classificado, sofreu para derrotar o italiano Gianluigi Quinzi por três sets a dois: 1/4 4/1 4/2 3/4 e 4/3.

Também no Grupo A, Rublev começou com uma vitória em cinco sets para cima de Quinzi: 1/4 4/0 4/3 0/4 e 4/3. Na sequência, foi derrotado por Chung.

Na terceira e última rodada, venceu uma batalha contra o canadense Denis Shapovalov por três sets a dois, com parciais de 4/1 3/4 4/3 0/4 e 4/3.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.