Bencic surpreende e elimina Venus Williams logo na estreia do Australian Open

Terminou em zebra uma das partidas mais esperadas do primeiro dia de competições do Australian Open 2018. Venus Williams (#5), finalista no ano passado, está fora do primeiro Grand Slam do ano. Sua adversária de estreia foi Belinda Bencic (#78), que não deu chances à veterana norte-americana.

Com boas investidas nas paralelas, a suíça de apenas 20 anos dominou a partida e a venceu em sets diretos, parciais de 6-3/7-5, em 1h55.

Bencic avança à segunda rodada, em que irá enfrentar Luksika Kumkhum (#124). A tailandesa - vinda do qualifying - também alcançou um resultado inesperado em sua estreia ao desbancar a sueca Johanna Larsson (#83) por 6-3/7-5.

O jogo

A partida se iniciou com bons games de serviços. Confiantes, ambas confirmaram seus saques sem sofrerem pressão. Com o jogo empatado em 3-3, veio a primeira investida de Bencic, que chegou ao triplo break point no sétimo game, conquistando a quebra em sua segunda chance (4-3). Venus a contra-atacou logo em seguida e teve quatro oportunidades de devolver, mas a suíça se segurou em seu serviço (5-3) e garantiu o set para si no game seguinte ao quebrar sua adversária pela segunda vez.

"Desta vez, eu realmente tentei me sobressair, assumir um jogo forte. E também ser taticamente inteligente em quadra. É muito difícil jogar contra ela [Venus]. Você tem que estar no limite do jogo" - Belinda Bencic A segunda parcial começou bem agitada. Venus largou na frente com sua primeira quebra no jogo. Acabou perdendo seu saque em seguida, mas voltou a abrir vantagem no terceiro game, emplacando uma segunda quebra. Entretanto, Bencic não recuava e conseguir devolver a quebra novamente no quarto game (2-2). As confirmações de serviço voltaram e a suíça até chegou a ameaçar no oitavo game, mas só veio a selar sua vitória realmente no 12º, fechando em 7-5 na primeira oportunidade.

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.