Wozniacki derrota Mertens e está na grande decisão do Australian Open

Caroline Wozniacki (#2) está de volta a uma final de Grand Slam. Nesta quinta-feira (25), a dinamarquesa interrompeu a boa trajetória de Elise Mertens (#37) no Australian Open 2018 para carimbar seu nome da grande decisão.

Wozniacki venceu a belga por dois sets a zero, parciais de 6-3/7-6(2). Tudo sob o controle da dinamarquesa até ela sacar para fechar a partida. Sem vacilar no tie-break, ela retomou à frente do confronto e se garantiu em sua terceira decisão de Grand Slam.

Wozniacki possui dois vice-campeonatos em Majors, ambos no US Open: um em 2009 e outro em 2014. Sua adversária na final de sábado sairá da partida entre Simona Halep (#1) e Angelique Kerber (#16)

O jogo

Mertens começou solta e agressiva na partida. Porém, este estilo de jogo lhe deixava suscetível a erros - foram 14 não-forçados-, que foram aproveitados por Wozniacki para levar a primeira quebra. A dinamarquesa correspondeu à agressividade de sua oponente a partir do quarto game, quando consumou seu break point (3-1). A belga teve a chance de devolver logo em seguida, mas Wozniacki evitou. Com winners nas paralelas, a ex-número um sustentou sua vantagem para fechar em 6-3

A dinamarquesa seguiu pressionando na segunda parcial e Mertens precisou sair de um 15-40 logo no primeiro game. Os erros da belga voltaram a castigá-la no quinto e novamente Wozniacki conseguiu a quebra (3-2). Ela sacava com tranquilidade, enquanto Mertens, com bem menos intensidade, resistia aos ataques e se segurava em seu serviço. Até a dinamarquesa sacar para o jogo e perder seu serviço.

Mertens ganhou confiança, reverteu o placar e chegou ao duplo set point no 5-6, mas não os consolidou. O tie-break começou em aberto, com chances para ambos os lados. Wozniacki conseguiu a mini-quebra logo de cara e abriu 3-0. Voltou a ampliar (6-2) com um novo backhand na paralela e chegou aos quatro match points. Sem vacilar, fechou em 7-2.

