Resultado Brasil x Estados Unidos  pelo amistoso de vôlei 2017 (3-0)

Na próxima terça-feira as duas equipes voltam a se enfrentar em Manaus por mais uma partida amistosa.

Grande vitória Brasileira por 3 sets a 0, a equipe comandada por Renan Dal Zotto dominou a partida inteira e não sofreu sustos. Apenas no segundo set onde a equipe segurou o ritmo, os Americanos equilibraram a partida mesmo assim deu Brasil. Wallace, Lucão e Lucarelli - principalmente a partir da metade do segundo set- foram os destaques brasileiros

25/21 LUCÃAAAAAAAO VITÓRIA DO BRASIL POR 3 SETS A 0!!!!

24/21 LUCARELLI!!!!!!!! MATCH POINT BRASIL

23/21 Rafael salva uma bola impossível, mas na volta os americanos fazem o ponto.Torcida Brasileira aplaude o esforço do jogador

23/19 LUCARELLI NA DIAGONAL!!

22/18 BLOQUEIO BRASILEIRO

21/18 Rodriguinho saca na rede

21/17 Muagututia saca na rede

20/16 LUCÃO NA PARALELA

19/16 Patch joga em cima do bloqueio. Ponto americano

19/15 Lucão acerta mais uma

17/14 Lucarelli saca para fora

17/13 Mauricio Borges na diagonal!!

15/13 ACEEEEEEEEEEEEEEEEE DE LUCARELLI!!!!!!!!!!! EXPLODE O GINÁSIO DO IBIRAPUERA

14/13 Wallace fica no bloqueio

14/11 ACORDOU O MONSTRO!!!! Lucarelli manda a bola no fundo de quadra. Brasil abre 3 pontos de vantagem

13/11 LUCARELLI MAIS UMA VEZ!!!! Explorando o bloqueio para marcar mais um ponto

11/10 LUCÃO!!!!! o central subiu no 3º andar para marcar mais um ponto

10/10 Lucarelli tenta diagonal, a bola vai para fora

10/9 Lucão no meio de rede explora o bloqueio adversário

9/9 Defalco empata a partida

8/7 LUCARELLLIIIII FANTÁSTICO!!! No fundo de quadra, Lucarelli deu uma excelente cortada

7/7 Muagututia explora o bloqueio

7/5 BRUNINHOOOOOOOOOOOOOOOO O levantador deu um lindo corte de segunda para explodir a torcida

6/5 Lucarelli amplia para o Brasil

5/5 SHOW DE HORRORES. Wallace manda mais um saque para fora. Terceiro seguido na partida

5/4 Mais um erro de saque. Ponto do Brasil

4/4 Lucão saca para fora

4/3 WAAAAAAALLACE!!!! Na saída de rede o oposto manda linda bola na diagonal

3/2 LUCÃO MONSTRUOSO!!! Defalco corta Lucão subiu sozinho para bloquear. EXPLODE IBIRAPUERA

2/2 PAAAAAAATCH !! Linda cortada do americano

1/1 Mauricio saca para fora

1/0 PONTO DE SAQUE DE MAURICIO

COMEÇA O TERCEIRO SET

Estados Unidos começou muito bem o segundo set, a Seleção Brasileira segurou o ritmo e a partida ficou equilibrada. Wallace junto com Lucão foram os principais alvos de Bruninho. Lucarelli apareceu mais para o jogo principalmente na defesa

FINAL DE SEGUNDO SET

26/24 FOOOOOOOOOORA Jablonsky tenta o fundo de quadra mas manda a bola pra fora. Brasil abre 2 sets a 0

25/24 MAAAAAAAURICIO!!!!! Lindo ataque na paralela na entrada de rede. Set point Brasil

24/24 Defalco na paralela! tudo igual

24/23 LUCÃO MONSTRO!!!!!!!!! o central explorou bloqueio americano e conseguiu o set point brasilerio

23/23 Patch explora o bloqueio

23/22 Dois toques do líbero americano. Ponto brasileiro

22/22 DOUGLAS EMPATA A PARTIDA

21/22 BLOQUEIO AMERICANO!!!!

21/21 Invasão de Bruninho

21/20 Douglas saca na rede

20/19 LUCARELLI NA LARGADINHA!!!!

19/19 Jendryk acerta mais um belo saque tático e EMPATA O SET

19/18 Lucarelli erra na decepção

19/16 WALLACE SENSACIONAL!!! Oposto recebeu na entrada de rede e mandou pra dentro

18/16 Lucão força o saque e manda para fora

Tempo técnico pedido pelos Estados Unidos

18/15 PONTO DE SAQUE LUCÃO!!!!! EXPLODE A TORCIDA

16/15 Defalco na paralela guarda mais um

16/14 LUCÃO GIGANTE!!! Bruninho levantou para o central que cravou na quadra americana

14/14 NÃO WALLACE!! oposto brasileiro forçou uma largadinha e a bola foi para fora. JOGO EMPATADO

14/12 FOOOOOORA Patch tenta forçar o bloqueio e a bola vai longe da quadra

12/12 Jaeschke na paralela!!!

12/11Christenson saca na rede!

Tempo brasileiro

11/11 BLOQUEIO DO ESTADOS UNIDOS!!

11/9 WALLACE!!!! oposto guarda mais um

10/9 LARGADINHA GENIAL Jaeschke passou da bola mas conseguiu salvar o ponto

10/7 Wallace erra o saque

10/6 Mauricio Souza marca mais um

9/6 Lucão saca na rede

9/5 LUCARELLI!!!! Linda cortada para levantar a torcida

8/5 Mauricio Borges saca pra fora!

8/4 LARGADINHA DE LUCÃO!!!

7/4 LINDA WALLACE o oposto usou toda sua experiência para explorar o bloqueio

6/3 FOOOOOOOOORA Mais um ponto brasileiro

5/3 Lucarelli não consegue defender e é mais um ponto americano

5/2 MAURICIO MARCA DE SAQUE!!!

4/2 FOOOOORA Patch joga longe da quadra

2/2 BLOQUEIO DE LUCÃO!!

1/2 Mauricio Borges explora o bloqueio

0/2 Tiago Brendle faz má recepção. Mais um ponto americano

0/1 Mauricio fica no bloqueio!

COMEÇA O SEGUNDO SET!!!!

O técnico americano conversa muito com seus jogadores antes do início do segundo set

Brasil venceu o primeiro set sem grandes dificuldades, Lucão foi o principal destaque. Pelos Americanos Defalco foi um dos mais acionados no ataque

25/20 SMITH SACA NA REDE. BRASIL VENCE PRIMEIRO SET

24/21 DEFALCO BOTA A BOLA NO CHÃO!!

SET POINT BRASIL

24/20 WALLACE NA PARALELA

23/20 Wallace saca na rede

23/19 Mauricio vira no meio de rede, ponto brasileiro!!

22/18 BLOQUEIO DE LUCÃO!!!!! Muagututia tentou a cortada mas subiu uma parede chamada Lucão

21/17 MUITO FORA Defalco saca muito mal. Ponto do Brasil

20/17 Estados Unidos encosta!!! Patch explora o bloqueio e marca mais um ponto obrigando o Brasil a pedir tempo

20/16 Bela cortada de Christenson

19/15 Mauricio Borges tentou explorar o bloquei e mandou para fora

19/13 LUCÃO!!!!!! Linda bola na diagonal do central brasileiro

17/13 LINDA LARGADINHA DE DEFALCO

17/12 FOOOOORA Jaeschke erra mais um saque

16/11 Wallace saca na rede!

15/10 Patch força o bloqueio e marca!

15/9 Jaeschke saca na rede! ponto brasileiro

Tempo na quadra

14/8 WALLACE!!!! Grande cortada do oposto.

13/8 Lucão vira mais uma !!!

11/7 Patch saca na rede!!

10/7 Defalco vira mais uma para os americanos!

10/4 Ponto de saque!! Mauricio sacou a bola tocou na rede e caiu na quadra americana

9/4 LUCÃO DE NOVO !!!!! O central deu uma linda largadinha que fez o técnico americano pedir tempo

8/4 MAURICIO BORGES!!!! com um lindo corte

7/4 Wallace!! o oposto vence bloqueio de dois jogadores e marca mais um

6/3 JAESCHKE NA REDE! O atleta sacou muito mal. Ponto do Brasil

5/2 Foora!! Patch joga na diagonal muito longe

2/2 Patch na diagonal. Mais um ponto para os Estados Unidos

2/1 Lucão de novo!!! Bruninho levanta bola de meio para Lucão cortar!

1/1 Lucão bloqueia pra fora

1/0 LUCÃO!!!! Defalco corta Lucão sobe no bloqueio

COMEÇA O JOGO!!

Jogadores fazem a última parte do aquecimento

Agora é a vez do hino Nacional Brasileiro

Hino Nacional dos Estados Unidos em execução

As duas equipes fazem aquecimento, os jogadores do Brasil começaram com o tradicional bobinho do futebol

Agora a Seleção dos Estados Unidos está no ginásio e também é recebido com aplausos . Clima bom no Ibirapuera

A Seleção Brasileira entra na quadra para o aquecimento!! A torcida faz grande festa!!

Faltando uma hora para o começo da partida temos boa parte da arquibancada cheia e muita fila no lado de fora do ginásio

A VAVEL Brasil já está no ginásio do Ibirapuera que recebe um bom público

O ginásio do Ibirapuera será o palco da partida entre Brasil x Estados Unidos ao vivo.

Além da disputa do Sul-Americano, o atual campeão olímpico conquistou a prata na Liga Mundial. Jogando em casa, os Brasileiros perderam para os Franceses.

Não deveremos ter mudanças no elenco que conquistou o Sul-Americano. Foram convocados os seguintes atletas : os levantadores Bruninho e Raphael, os opostos Wallace e Renan, os centrais Lucão, Maurício Souza, Otávio e Isac, os ponteiros Lucarelli, Maurício Borges, Douglas e Rodriguinho, e os líberos Tiago Brendle e Thales.

Recentemente o Brasil foi campeão do Sul-Americano invicto sm perder sequer um set, e garantiu vaga para o Campeonato Mundial de 2018

Será um duelo de enorme tradição, o Brasil carrega três ouros olímpicos ( 1992,2004 e 2016) e nove conquistas de Liga Mundial, enquanto os Americanos somam três medalhas de ouro em olimpíada ( 1984, 1988 e 2008) e mais uma Liga Mundial

O amistoso faz parte da preparação para a disputa da Copa dos Campeões, um dos principais torneios de vôlei. A competição será disputada no Japão em setembro.

A Seleção Brasileira está de novo técnico desde o início de temporada, Renan Dal Zotto assumiu o lugar de Bernardinho e tem o desafio de preparar a Seleção para o novo ciclo olímpico.

Brasil e Estados Unidos farão dois amistosos, o primeiro hoje no Ginásio do Ibirapuera. Logo após a partida, as delegações vão embarcar para Manaus, onde fazem a segunda partida na próxima terça-feira (15)

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você já pode acompanhar tudo sobre o amistoso entre Brasil e Estados Unidos, pelo vôlei masculono, que acontece hoje no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A bola sobe às 10h, e você poderá acompanhar todos os lances em tempo real com a VAVEL Brasil.