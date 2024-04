Na noite desta segunda (22), o Sesi Bauru venceu o Joinville Vôlei por 3 sets a 0 (25-17, 25-20 e 25-20) e encerrou a série melhor de três da semifinal da Superliga em 2 a 1. Na partida disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), os paulistas não tiveram dificuldade contra os catarinenses, e voltarão a disputar a final depois de cinco anos.

O Sesi teve uma atuação coletiva impecável, e o jogo foi bem distribuído pelo levantador Thiaguinho, o que fez o oposto Darlan Souza e o ponteiro Lukas Bergmann se destacarem. Os paulistas também contaram com o retorno do líbero Douglas Pureza, que teve um estiramento na coxa e ficou de fora das duas últimas partidas. Bem no ataque, no bloqueio e na defesa, o Sesi não deu chances ao Joinville, que não apresentou o voleibol que havia mostrado nas partidas anteriores.

A partida também foi especial para o oposto Darlan Souza, que chegou à marca de 600 pontos nesta temporada da Superliga. Nestes playoffs, Darlan chegou a quebrar o recorde de pontos numa partida, marcando 48 pontos no primeiro jogo da semifinal contra o Joinville.

O maior pontuador da partida foi o ponteiro Lukas Bergmann, com 16 pontos. Ele também foi coroado o melhor da partida, levando o troféu Viva Vôlei para casa. Pelo lado do Joinville, o oposto Wallaf foi o maior pontuador, com 10 pontos.

Na fase classificatória, o Sesi terminou em terceiro e eliminou o Araguari nas quartas de final. Já o Joinville, terminou em sétimo e eliminou o vice-líder Farma Conde/São José nas quartas. Em sua primeira temporada na elite nacional, o Joinville conseguiu chegar às semifinais. A equipe catarinense subiu para a Superliga nesta temporada, já que venceram a Superliga B em 2023.

O Sesi irá em busca de seu segundo título de Superliga. A equipe paulista venceu seu único título da história na temporada 2010/2011, quando bateu o Sada Cruzeiro. Depois, chegou à final em quatro oportunidades, mas perdeu para o Cruzeiro e o Taubaté. Agora, terá a chance de buscar o bicampeonato contra o Vôlei Renata, que tenta o título inédito.

A final da Superliga 2023/2024 entre Sesi Bauru e Vôlei Renata será disputada neste domingo (28), às 10h, no ginásio Geraldão, em Recife (PE).

Lukas Bergmann se destaca e leva Sesi à final

O primeiro set da partida foi domínio total do Sesi. A equipe paulista veio com um jogo agressivo, cometendo apenas três erros de saque durante toda a parcial. O jogo encaixado do Sesi surpreendeu e desestabilizou o Joinville, que não conseguiu jogar. O Sesi chegou a ter uma sequência de 7 pontos seguidos, do 17º até o 23º ponto, abrindo uma vantagem de 10 pontos no placar. A distribuição do levantador Thiaguinho chamou a atenção, tornando-p um dos destaques do set. Errando muito e perdido em quadra, o Joinville viu o Sesi fechar a parcial em 25 a 17.

A segunda parcial começou com equilíbrio no placar até o 5 a 5, quando o Sesi abriu 2 pontos de vantagem. O ponteiro Lukas Bergmann e o oposto Darlan foram muito acionados, ajudando o time paulista a se manter na frente. No 16 a 13, o Joinville pediu tempo para reorganizar o time, e encostaram no placar, fazendo 17 a 16. Mas, novamente, o Sesi foi superior e venceu a parcial por 25 a 20.

No terceiro e último set, o Sesi continuou apresentando um voleibol de alto nível, continuando à frente do placar e dando poucas chances ao adversário. O Joinville tentou fazer frente ao adversário, mas o nervosismo dos jogadores em quadra pesou, e o time cometeu mais erros do que o Sesi. Darlan assumiu a responsabilidade e marcou o último ponto do jogo, fechando o set em 25 a 20 e vencendo a partida por 3 a 0. A vitória classificou o Sesi para a final da Superliga. O maior pontuador da partida foi o ponteiro Lukas Bergmann, com 16 pontos. Bergmann venceu a votação popular e foi eleito o melhor da partida, levando o troféu Viva Vôlei. Pelo Joinville, o oposto Wallaf foi o destaque, com 10 pontos.