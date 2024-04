Na manhã deste domingo (21), o Gerdau Minas venceu o Dentil/Praia Clube por 3 sets 1 (25-23, 21-25, 25-16 e 25-21) e se consagrou campeão da Superliga 2023/2024. Na final disputada no ginásio Geraldão, em Recife (PE), o Minas venceu seu maior rival e levou o troféu para Belo Horizonte.

A final foi a quinta consecutiva entre Minas e Praia Clube. Os clubes já haviam se enfrentado em finais nesta temporada, em quatro oportunidades. No Sul-Americano e na Supercopa, o Minas venceu. Na Copa Brasil e no Campeonato Mineiro, deu Praia Clube. Na final deste domingo, o Minas contou com a força e garra do time para vencer seu quinto título de Superliga. O clube de Belo Horizonte já havia vencido em 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019 e 2001/2002. Pela Liga Nacional, campeonato anterior à Superliga, o Minas também venceu a temporada 1992/1993.

Com a vitória nesta final, o Minas ultrapassou o Osasco em número de títulos de Superliga, e agora é o segundo maior vencedor do país, atrás apenas do Sesc Flamengo, que levantou o troféu em 12 oportunidades.

O jogo foi equilibrado em diversos momentos, mas o Minas se deu vitorioso devido à atuação de duas de suas estrangeiras, a levantadora estadunidense Jenna Gray e a ponteira Yonkaira Peña, que fizeram uma partida impecável. Peña foi a maior pontuadora da partida, com 23 pontos e foi eleita pelo público a melhor da partida, levando o troféu Viva Vôlei. Pelo lado do Praia, o jogo ficou focado na ponteira russa Sofya Kuznetsova, que ficou sobrecarregada e marcada, e fez 17 pontos.

O título marca uma temporada de redenção para o Minas, que sofreu com altos e baixos nesta temporada. Depois de uma fase classificatória complicada, o time cresceu no returno e se classificou em terceiro para os playoffs. Nas quartas de final, venceu o Fluminense com facilidade, mas fez jogos difíceis contra o Osasco nas semifinais. Um ano após perder na decisão de 2022/2023 para o Praia Clube, o Minas conseguiu devolver o resultado e levará o troféu para Belo Horizonte.

Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Triunfo azul em Recife

O jogo começou muito equilibrado no primeiro set da final. O placar ficou equilibrado até o 16 a 15, quando o Minas começou a abrir vantagem. Forçando o saque e caçando a ponteira russa Sofya Kuznetsova no passe, o Minas conseguiu quebrar o passe do Praia, dificultando a distribuição do jogo. O Minas veio com a ponteira dominicana Yonkaira Peña liderando o ataque, virando muitas bolas. O Praia errou mais na definição dos contra-ataques, e no final, viu o adversário azul fechar o set em 25 a 23.

Na segunda parcial, o Praia começou a dar indícios de uma melhora no jogo. O set continuou equilibrado, até o 17 a 16, quando o Praia assumiu a liderança do placar, aproveitando três erros em sequência do Minas. A central Adenízia, destaque do Praia na Superliga, fez um ponto de bloqueio e chamou o time. Depois, a oposta Monique Pavão cresceu no jogo, virando muitas bolas, fazendo o Praia abrir 23 a 20. No final do set, uma ótima bola de segunda da levantadora Claudinha fechou a parcial em 25 a 21.

No terceiro set, o início também foi marcado pelo equilíbrio. Até o Minas voltar a forçar o saque e bagunçar a recepção do Praia. Bem no passe, na defesa e no bloqueio, o Minas cresceu, com a levantadora estadunidense Jenna Gray segura e distribuindo bem o jogo. Graças à boa distribuição de Gray, o nome do set foi Yonkaira Peña, que virou muitas bolas. Desestabilizado em quadra, o Praia Clube mexeu no time, trocando Monique por Tainara, mas não foi o suficiente. O time aurinegro cometeu muitos erros e viu o Minas fechar a parcial em 25 a 16, num ace de Peña.

A quarta parcial começou equilibrada, com um empate em 10 a 10. O Minas chegou a ter 18 a 16 no placar, mas o Praia foi buscar o empate. O Minas não teve dificuldade em passar o saque do Praia, e a levantadora Jenna Gray teve segurança para distribuir bem o jogo e variar as combinações de jogada, colocando todas as suas atacantes no jogo. O Minas fez 25 a 21 na parcial, a bicampeã olímpica Thaísa fazendo o último ponto do jogo. A maior pontuadora da partida foi a ponteira Yonkaira Peña, com 23 pontos, e a dominicana foi eleita a melhor da partida, levando o troféu Viva Vôlei. Pelo lado aurinegro, a ponteira Sofya Kuznetsova foi a maior pontuadora, com 17 acertos.