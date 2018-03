Jogo Sesc RJ x Camponesa/Minas AO VIVO hoje pela semifinal da Superliga Feminina

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances do jogo Sesc/Rio de Janeiro x Camponesa/Minas ao vivo, pela terceira rodada das semifinais da Superliga 2017/18. A partida acontecerá neste sábado (31), na Arena Jeunesse, às 15h. Fique conosco!

Fala, Carol Gattaz! “A nossa equipe teve um apagão. Acabou que no segundo jogo, levamos um pouco do emocional do primeiro, quando perdemos em casa. Isso nos atrapalhou em quadra e fizemos o nosso pior jogo da temporada. Agora, tudo precisa ser diferente, e acredito muito em nosso time. Jogamos mal, mas temos condições de nos recuperar e vencer. Vamos voltar à quadra com mais vontade para retomar a confiança no time. Todas as atletas devem entrar em quadra com este pensamento”, afirmou a capitã minastenista.

Fala, Bernardinho! “Sabemos da qualidade delas. E esse terceiro jogo se torna ainda mais perigoso. Elas virão para o tudo ou nada e precisamos estar muito atentos a isso. É inegável que conquistamos uma bela vantagem, precisando de mais uma vitória em três jogos possíveis para ir à final, sendo dois em casa. Mas não conquistamos nada ainda. Só conseguiremos vencer e fechar a série com muito trabalho e estudo, e estamos trabalhando e estudando", disse o treinador.

O Rio contará com o apoio da torcida pra buscar o triunfo que o colocaria na 14ª final consecutiva.

O duelo é decisivo para o Minas, com duas derrotas na série, o time mineiro precisa da vitória pra continuar vivo no confronto.