Com um elenco habilidoso, Praia Clube chega forte para final da Superliga

O Dentil/Praia Clube chegou com um elenco renovado para a temporada 2017/18. As jogadoras corresponderam em quadra e fizeram com que o clube aurinegro tivesse a melhor campanha no principal torneio nacional. Mirando o título inédito na Superliga Feminina, a equipe praiana conta com algumas jogadoras experientes e que brilharam durante a competição. Confira abaixo.

Walewska Oliveira

Foto: Assessoria Dentil/Praia Clube

A capitã e central Walewska Oliveira é a quinta melhor bloqueadora da competição. Com 76 bloqueios realizados, a campeã olímpica de 2008 é a primeira a se destacar no ataque com 55% de aproveitamento.

Assim que o Praia conquistou a vaga para final em cima do Osasco, Walewska mencionou que a disputa dos confrontos femininos são imprevisíveis e que tudo pode acontecer. "O jogo de vôlei feminino é muito baseado em resiliência. O resultado muda de uma hora para outra, e muito rápido. Então, temos que acreditar e ir construindo o set, ponto a ponto", frisou.

Fernanda Garay

Foto: Assessoria Dentil/Praia Clube

Depois de passar quatro anos jogando fora do país, a campeã e melhor passadora dos jogos Olímpicos de Londres, Fê Garay, desembarcou no Praia Clube nesta temporada. Desde então, a ponteira é a terceira maior pontuadora da Superliga Feminina 2017/18, com 396 pontos e está no time dos sonhos da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Visando as finais da competição, Fernanda não poupou elogios ao elenco praiano. Bem como, a campanha realizada durante a competição. “Estou muito feliz porque foi uma conquista do grupo. Provamos que somos fortes como equipe. Acredito muito no nosso time e que podemos fazer bonito. É muito bom conseguir essa vitória diante da nossa torcida que tanto nos apoiou na competição”, ressaltou.

Nicole Fawcett

Foto: Assessoria Dentil/Praia Clube

Dona do recorde mundial como maior pontuadora em uma única partida ao assinalar 55 pontos para o Korea Expressway no jogo contra o Industrial Bank of Korea pela Liga Sul-Coreana de Vôlei, em 2013, Nicole Fawcett é a quinta melhor sacadora, com 26 aces.

Fawcett foi decisiva no último duelo das cinco partidas nas semifinais, contra o Osasco. A oposta foi a maior pontuadora da equipe aurinegra, com 20 pontos em cima das osasquense, e ainda foi eleita a melhor em quadra pela torcida, levando para casa o Troféu VivaVôlei.

Na ocasião, a estadunidense reconheceu que sua atuação nos primeiros jogos da série não foi das melhores e que os bons frutos foram graças às colegas. "Foi uma luta essa série! Nos últimos dois jogos tive uma performance ruim, então tive que repensar minha atuação. O incentivo e ajuda das minhas companheiras nos treinos foi fundamental”, revelou.

Fabiana Claudino

Foto: Assessoria Dentil/Praia Clube

As principais funções em sua posição são bloqueio e ataque. Todavia, Fabiana não decepcionou nesta temporada. A capitã do bicampeonato olímpico é considerada a segunda melhor bloqueadora, com 83 acertos neste fundamento, e a quinta melhor em pontos de ataque, com 207 pontos.

A central ressaltou a boa campanha das mineiras e destacou o bom momento para a decisão.“Fizemos uma campanha quase impecável na Superliga. Ganhamos quase todos os jogos na fase de classificação, perdemos poucos sets e terminamos em primeiro na tabela. Tivemos jogos duríssimos contra o Osasco e estamos na decisão contra o maior vencedor de títulos da Superliga. A nossa caminhada até aqui foi dentro daquilo que sonhamos e trabalhamos para isso”, explicou.

Como a final será disputada em dois jogos, a experiente jogadora de 33 anos se mostra otimista para a decisão. Além disso, acentuou que será um belo espetáculo para os amantes do esporte.

“A expectativa para a final da Superliga é a melhor possível. Agora são dois jogos para ver se vamos coroar o ótimo trabalho feito até aqui ou se isso não vai acontecer. Do outro lado é uma equipe acostumada a decidir, um time forte e muito bem treinado. Será uma final linda que vai brindar todos os amantes do vôlei com belos e disputados jogos”, destacou.