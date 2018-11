Fora de casa, São Judas conquista sua primeira vitória na Superliga

No início da noite deste sábado (03) Vôlei Um Itapetininga recebeu o São Judas Vôlei no ginásio Ayrton Senna da Silva pela segunda rodada da Superliga Masculina de Vôlei. As duas equipes estrearam na competição com derrota e esse era o jogo da recuperação. Em partida bastante equilibrada, São Judas Vôlei conseguiu conter a empolgação da torcida adversária e venceu o jogo por 3-2 com parciais de (23-25, 25-23, 18-25, 27-25 e 10-15). Com a vitória, a equipe paulista subiu na tabela, enquanto o Vôlei Um Itapetininga continua na lanterninha da competição.

O fundamento destaque da partida foi o bloqueio, onde cada equipe fez 11 pontos, o central Diego Silva fez 7 pelo lado do São Judas Vôlei, já pelo lado do Vôlei Um Itapetininga o oposto Amabel fez 4. O maior pontuador da partida também ficou do lado da equipe de São Paulo, o oposto Szot fez 19 pontos e o ponteiro Gabriel foi premiado com o Troféu Viva Vôlei por votação do público.

A equipe São Judas Vôlei volta às quadras já no próximo sábado (10), as 11h, e recebe o Fiat/Minas no Ginásio Baetão em São Bernardo do Campo. No mesmo dia as 17h, o Vôlei Um Itapetininga viaja até Ribeirão Preto pra enfrentar o Vôlei Ribeirão tentando conquistar sua primeira vitória na competição.