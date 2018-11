Praia Clube vence Osasco-Audax e conquista a Supercopa

Na noite desta sexta-feira (10), ocorreu o confronto entre Dentil Praia Clube, atual campeão da Superliga, e Osasco-Audax, vencedor da Copa Brasil, valendo a taça da Supercopa. Em jogo equilibrado, o time mineiro saiu vitorioso. A equipe do técnico Paulo Coco venceu de virada o jogo por 3x1 com parciais de 27/29, 25/17, 25/22 e 25/23, conquistando assim, mais um título inédito na sua história. Ambos os times foram vice campeões em seus respectivos estaduais e agora focam suas atenções pra Superliga Feminina que começa essa semana.

O JOGO

No início do primeiro set, o Dentil Praia Clube chegou a abrir 10/6 mas viu a equipe paulista buscar e virar o jogo, 14/16. Com as mineiras errando mais, o time do técnico Luizomar ampliou a vantagem em 19/22. Com bloqueio de Nati Martins em Fabiana, Osasco fechou o primeiro set em 27/29.

No segundo set, o Praia Clube começou com tudo fazendo 4/8 sobre as paulistas. Osasco encostou e fez 7/9. O jogo se manteve equilibrado, mas com Carol bloqueando Leyva e Praia Clube mantendo a vantagem, o Praia fechou o set em 25/17 com erro de saque da oposta Hooker.

O terceiro set começou equilibradíssimo, 11/11 até que o Dentil conseguiu abrir uma vantagem de 3 pontos, 16/13. A equipe mineira segurou a empolgação do Osasco-Audax e manteve a vantagem no restante do set. Ellen entrou e bloqueou Hooker, fechando em 25/22 e virando o jogo em 2x1.

No quarto set, Praia Clube e Osasco trocaram pontos até que a equipe paulista conseguiu abrir 5 de diferença, 11x16. Depois do erro de Mari Paraíba, dois pontos seguidos da oposta Hooker e pontaço de Fawcet, o Praia Clube empatou e virou o set, 23/22. Michelle fechou o jogo, 25/23 e título inédito pra equipe mineira.

As duas equipes voltam em quadra semana que vem, agora estreando pela Superliga Feminina de Vôlei 2018/2019. O Dentil Praia Clube viaja e irá jogar contra o estreante Balneário Camburi no ginásio Hamilton Cruz na sexta (16) ás 20h. Já o Osasco Audax enfrenta São Caetano fora de casa, no ginásio Lauro Gomes em São Caetano do Sul, também na sexta (16) ás 20h.