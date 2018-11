Vôlei Um derrota Fiat/Minas e engrena na Superliga

No início da noite deste sábado (17) Vôlei Um Itapetininga recebeu o Minas Tênis Clube no Ginásio Ayrton Senna da Silva pela 4ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

O time mineiro que ainda não havia perdido na competição, encontrou um time consistente e agressivo. Vôlei Um que vinha de vitória fora de casa sobre o Vôlei Ribeirão, entrou no jogo consciente do que deveria ser feito, vencer! Ganhou o jogo com parciais de 25/21, 20/25, 25/21 e 25/16 conquistando sua segunda vitória seguida e primeira em casa.

Mineiro pelo lado do Vôlei Um Itapetininga e Honorato pelo lado do Minas foram os maiores pontuadores da partida com 17 pontos cada. O troféu Viva Vôlei ficou com o jogador da casa.

O jogo

A equipe Vôlei Um Itapetininga começou o jogo empolgado já abrindo 9 a 5 obrigando o técnico do Minas a pedir o seu primeiro tempo na partida. Com o bloqueio muito ligado, abriram 13/9. Os donos da casa aproveitaram muito bem os contra-ataques e obrigaram novamente o time adversário a pedir tempo, 19/15. Com as duas equipes trocando pontos, Vôlei Um chegou ao set-point, fechando o 1º set em 25/21.

No 2º set, o Minas começou mais ligado e com bloqueio do Flávio abriu 6/3. Com Honorato aproveitando contra-ataque a equipe mineira abriu 9/4 obrigando Magoo, técnico do Vôlei Um a pedir seu primeiro tempo na partida. No bloqueio simples de Honorato, o maior pontuador da partida até aquele momento, os visitantes abriram 11/5. Minas se impôs no jogo e soube administrar a vantagem que conquistou no decorrer do set, e com tranquilidade, fechou em 20/25, empatando o jogo em 1x1.

Depois de perder o 2º set, o Vôlei Um foi mais atento pro 3º e com ponto de bloqueio abriu 7/3 pra cima dos visitantes. Mesmo com muitos erros dos dois lados, os donos da casa conseguiram manter a vantagem 17/14, fazendo com que o técnico do Minas pedisse tempo. Com lindo bloqueio do Wennder, o time de Itapetininga abriu 20/17. Com erro do Minas, o Vôlei Um fechou o 3º set em 25/21 fazendo 2x1.

Vôlei Um começou muito bem o 4º set desconhecendo o poder ofensivo do adversário, e com bloqueio pra cima do Bob, abriu 10/5. Com mais um bloqueio, os donos da casa abriram 13/7 obrigando o técnico mineiro a pedir tempo. Administrando muito bem a vantagem e contando com muitos erros do adversário o Vôlei Um fechou com tranquilidade o 4º set em 25/16 ganhando o jogo por 3x1.

Na quarta (21) ás 19h, Vôlei Um Itapetininga viaja para enfrentar o Maringa Vôlei em busca da sua terceira vitória na competição. No mesmo dia, ás 19h30 o Minas recebe em casa o time do Taubaté.