Sesi Bauru derrota Brasília e conquista segunda vitória seguida na Superliga

Na noite desta terça-feira (11), o Sesi Bauru venceu o Brasília Vôlei por 3 sets a 0 (25/21, 25/16 e 25 a 15), pela Superliga Feminina de Vôlei. Com o resultado, as paulistanas estão na 7° posição. Já o time brasiliense ocupa a 9° colocação.

A levantadora Fabíola conquistou o Troféu VivaVôlei.

Como foi?

O primeiro set começou equilibrado. Os dois times se enfrentando em rally longo. Com duelos disputados ponto a ponto, o Sesi conseguiu abrir três pontos de vantagem 15/12. A equipe paulista aumentou com o bloqueio de Tifanny que fechou a porta para Angélica 19/15. O Brasília diminuiu para 21/18 com grande defesa da Mari Barreto que encobriu Tássia. No entanto, Saraelen impediu o ataque das adversárias e as bauruenses fecharam o set 25/21.

Não demorou para as donas da casa abrirem 5/0 na segunda parcial com erro brasilienses. De forma inteligente, Fabíola deixou Andressa em bloqueio simples, no qual, explorou a mão de Neneca 13/5. Aproveitando o saque quebrado das adversárias, Mimi Sosa não deixou Tifanny passar. Com a inversão do 5-1, Naiene mandou no meio e Saraelen fez 25/16.

O ritmo do terceiro set não mudou. O Bauru continuou dominando e abriu 6/1 graças a Neneca que resolveu encarar o bloqueio de Diouf. Contudo, a superioridade das donas da casa acabou permanecendo. Tifanny deu uma largada fez 17/13. No final, Renatinha procurou o fundo, mas mandou para fora. 25 a 15.