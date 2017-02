Primeira etapa do Circuito de Vôlei de Praia confirma supremacia brasileira. (Foto: Divulgação/FIVB)

Encerrou-se neste domingo (12) a primeira etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia da temporada de 2017, realizada em Fort Laudardale, nos Estados Unidos. Após classificar sete duplas às quartas de final, o Brasil confirmou a supremacia na competição ao pintar a finalíssima de verde e amarelo.

No sábado, Álvaro Filho/Saymon chegaram a decisão após derrotarem os norte-americanos Hyden/Doherty. Do outro lado da chave, Evandro/André foram os algozes de outra dupla americana, Dalhausser/Lucena. Invictos e líder do ranking brasileiro no Circuito, na final ficou evidente a boa fase do time Álvaro Filho/Saymon, que levaram a melhor sobre os compatriotas, vencendo a partida por 2 sets a 1, (21/15 e 21/17) coroando a boa campanha com a medalha de ouro do torneio.

Pódio da categoria masculina no Major Series de Fort Laudardale. (Foto: Divulgação/CBV)

"Esse título significa muito para a gente. Trabalhamos muito duro e temos que agradecer ao nosso técnico e todos os que trabalham com o nosso time. Os Estados Unidos trazem sorte para a gente." Admitiu Álvaro Filho.

Pela categoria feminina, Larissa/Talita se classificaram para a finalíssima após passarem pela dupla norte-americana Walsh/Ross. Na segunda semifinal, Ágatha/Duda venceram as alemãs Laboureur/Sude. A experiência prevaleceu na decisão. Forçando o jogo em cima da jovem Duda, Larissa/Talita derrotaram as coirmãs brasileiras por 2 sets a 1 (21/15 e 21/18) e subiram no lugar mais alto do pódio.

Pódio da Categoria Feminina no Major Series de Fort Laudardale (Foto: Divulgação/CBV)

"Foi um jogo muito difícil, jogar contra outras duplas brasileiras é sempre complicado. Estou muito orgulhosa. Essa conquista é muito especial para nosso time e principalmente para os nossos fãs, para quem ama a Larissa/Talita." Declarou Larissa.

Juntos há pouco tempo, Álvaro Filho e Saymon conquistaram o primeiro título de Circuito da parceria. Liderando o ranking brasileiro do torneio com três medalhas de prata, uma bronze e dois ouros, a dupla se tornou campeã invicta com nove vitórias, juntando as fases classificatória e preliminar. Do lado feminino, após perderem a disputa da medalha de bronze na Olimpíada do Rio em 2016, Larissa e Talita deram a volta por cima no Major Series de Fort Laudardale. Esse é o 60º ouro de Larissa no Circuito Mundial, a capixaba é uma das atletas mais vitoriosas do vôlei de praia.

Americanos e Alemães completam o pódio

A disputa pelo terceiro lugar da categoria masculina foi predominantemente norte-americana, Dalhausser/Lucena derrotaram os conterrâneos Hyden/Doherty pelo placar de 2 sets a 1 (14/21, 21/13 e 15/10). Pela classe feminina, as alemãs Laboureur/Sude venceram as norte-americanas Walsh/Ross por 2 sets a 0, (21/14 e 21/14) terminando com a medalha de bronze a primeira etapa do Circuito Mundial.