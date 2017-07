Capitã da Seleção, Natália avalia vitória do Brasil em amistoso e projeta estreia no Grand Prix

Com Seleção passando por renovação, Natália é uma das mais experientes do grupo (Foto: Isabelly Morais/ VAVEL Brasil)

Na noite desta terça-feira (27), no Mineirinho, em Belo Horizonte, a Seleção Brasileira Feminina de vôlei derrotou a Polônia por 3 sets a 0, no primeiro dos dois amistosos entre as equipes na semana. Após a boa apresentação das meninas, a ponteira Natália conversou com a imprensa, repercutindo o resultado e projetando a estreia do Brasil no Grand Prix, que será disputado de 7 de julho a 6 de agosto.

Com parciais de (25/16, 25/12 e 25/23), a Seleção Brasileira não encontrou dificuldades para superar as polonesas. Natália parabenizou a equipe pelo desempenho, mas ressaltou que ainda há o que melhorar.

“Foi um pouco mais fácil do que nós imaginávamos, mas elas chegaram de madrugada ao Brasil. Então o fuso é complicado. Sabemos disso pois também viajamos muito. Mas pra gente é sempre bom sair com a vitória. Independente se seja jogo oficial ou não. Sabemos que temos muita coisa para melhorar ainda, mas estamos no caminho certo. Parabéns para nossa equipe que conseguiu essa vitória”, declarou a capitã.

Apesar da vitória tranquila, o Brasil encontrou um pouco mais de resistência das adversárias no terceiro set, quando o placar apontava vantagem brasileira por dois períodos. Natália falou sobre essa situação. “Chamamos de síndrome do terceiro set. Você acaba ganhando dois sets um pouco fáceis e aí chega no terceiro e dá aquela relaxada. Então ali mesmo dentro do jogo nós nos cobramos mais concentração, mais foco, para terminarmos o jogo no 3 a 0. É do ser humano dar essa desconcentrada, mas não podemos deixar isso acontecer”, comentou

Os amistosos contra a Polônia fazem parte da preparação para o Grand Prix, próximo compromisso oficial das comandadas de José Roberto Guimarães. A capitã contou como está sendo essa fase da Seleção. “Estamos nos preparando. Treinando forte faz um tempo. O time evoluiu bastante desde o Montreux. Chegamos lá em um nível e saímos com um outro. Hoje vemos a equipe um pouco mais madura. Acho importante fazer esses dois últimos amistosos antes de irmos para a Turquia”, disse.

Natália também analisou as três primeiras equipes adversárias do Brasil no Grand Prix: Bélgica, Sérvia e Turquia. “São três grandes equipes. Elas já chegam em um ritmo diferente do nosso porque jogaram o classificatório agora no final de maio. Então são equipes que conhecemos bastante. Estamos trabalhando bastante para representar bem a Seleção e fazer o melhor possível nesse Grand Prix”, afirmou.

Por fim, a ponteira falou da experiência de ser uma das mais veteranas do grupo. A Seleção Feminina está passando por renovação desde a queda nas quartas de final das Olimpíadas disputada no Rio de Janeiro, em 2016. Fabiana e Sheilla anunciaram aposentaria da seleção, e nomes como Fernanda Garay e Dani Lins afastaram-se por um tempo por questões particulares.

“Nosso time mudou muito em relação aos últimos anos. Eu acho importante até para o Zé Roberto ter mais opções para os próximos anos. Tem algumas meninas novas que antes nunca haviam sido convocadas para a Seleção. Então eu como uma das mais velhas e experientes do grupo, tento passar o que aprendi aos anos com Sheila, Fabiana. Tento passar essa minha experiência e tudo que sei da melhor maneira possível”, finalizou Natália.

A Seleção Feminina volta a enfrentar a Polônia em mais um amistoso, fechando a preparação para o Grand Prix. Desta vez o encontro acontecerá no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), às 21h30 desta quinta-feira (29).