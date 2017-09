Federação Paulista de Vôlei divulga datas das quartas de final do estadual masculino

Foto: Divulgação / Renata Vôlei

A Federação Paulista de Vôlei (FPV) divulgou, na tarde desta segunda-feira (18), as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista Masculino de Voleibol. Os playoffs terão início na próxima quarta-feira (20), com dois jogos: Atibaia x Campinas e São José Vôlei x Corinthians-Guarulhos. A rodada com os jogos de ida será completada na quinta-feira (21), com o confronto entre Itapetininga x Taubaté.

Os jogos de volta serão disputados no final de semana. No sábado (23), tem Campinas x Atibaia e Corinthians x São José Vôlei. Já no domingo (24), Taubaté x Itapetininga fecham a fase quartas de final.

Dos sete times que avançaram de fase, o Sesi é o único que não entrará em quadra nas quartas de final. Dono da melhor campanha na fase classificatória, tendo conquistado oito vitórias em oito jogos, o clube paulistano se classificou diretamente para as semifinais.

As séries dos playoffs serão disputadas em sistema de ida e volta e, caso cada time vença uma partida, um golden set (set único disputado logo após a segunda partida) definirá o semifinalista de cada confronto.

Campeonato Paulista – Quartas de final

Jogos de ida

20/09 - 19h30 - Atibaia x Campinas - Ginásio Elefantão - Atibaia

20/09 - 20h - São José x Corinthians - Ginásio do Sesi - São José dos Campos

21/09 - 20h - Itapetininga x Taubaté - Ginásio Ayrton Senna – Itapetininga

Jogos de volta

23/09 - 18h - Campinas x Atibaia - Ginásio Taquaral – Campinas

23/09 - 18h - Corinthians x São José - Ginásio Ponte Grande – Guarulhos

24/09 - 18h30 - Taubaté x Itapetininga - Ginásio Abaeté - Taubaté