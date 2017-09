Corinthians e Campinas confirmam favoritismo e avançam às semifinais do Paulista de Vôlei

(Foto: Divulgação/Corinthians-Guarulhos)

Neste sábado (23), foram definidos mais dois semifinalistas do Campeonato Paulista de vôlei masculino. Além do Sesi, que já estava com a vaga garantida por ter feito a melhor campanha na fase classificatória, Corinthians-Guarulhos e Campinas (Vôlei Renata) voltaram a derrotar São José e Atibaia, respectivamente, avançando, assim, à próxima fase da competição.

Com os resultados, guarulhenses e campineiros se encontrarão nas semifinais, que também serão decididas em dois jogos. Em caso de uma vitória para cada lado, haverá um set de desempate para definir o finalista. O primeiro jogo será disputado em Guarulhos, na próxima quarta-feira (27), às 20h, no Ginásio Ponte Grande. Já a partida de volta, com mando de quadra do Campinas, acontecerá na sexta-feira (29), às 18h30, no Ginásio Taquaral.

A segunda semifinal reunirá o Sesi e o vencedor do confronto entre o atual tricampeão Taubaté e Itapetininga, que duelarão neste domingo (25), em Taubaté.

Corinthians x São José Vôlei

Primeiro a entrar em quadra, o Timão recebeu a equipe de São José dos Campos no Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos. Com o apoio da Fiel, o Corinthians-Guarulhos triunfou por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/20.

O Timão vinha de vitória sobre o time joesense, mas isso não lhe assegurou grandes vantagens. Caso perdesse o jogo, teria que disputar um set de desempate, não importando o número de sets vencidos nos dois jogos das quartas de final. Sabendo disso, o Alvinegro não deu chances ao adversário e conquistou uma excelente vitória.

Campinas x Atibaia

(Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)

Diferente do primeiro jogo, onde dominou e venceu sem dificuldades, o Vôlei Renata não teve vida fácil neste sábado, no Ginásio do Taquaral. Mas a equipe de Campinas fez valer o mando de quadra e novamente derrotou o Climed/Atibaia, desta vez por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 25/15, 19/25 e 25/23.

“Foi um bom jogo. Fizemos dois grandes sets, com volume, jogando bem e depois relaxamos, o que é normal para o período que estamos e o nível de intensidade. Agora começa uma nova etapa. Vamos descansar e iniciar a semana de olho no próximo desafio”, disse o técnico do Campinas, Horacio Dileo, após a partida.