Corinthians supera Campinas no golden set e se classifica para decisão do Paulista de Vôlei

Foto: July Stanzioni/Corinthians-Guarulhos

Na noite desta sexta-feira (29), o Corinthians-Guarulhos conseguiu um importante feito em sua recente história. Jogando diante do experiente time do Vôlei Renata /Campinas, o Timão foi superado por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 32/30 e 28/26, no Ginásio Taquaral, fazendo com que a vaga na decisão do Campeonato Paulista de Vôlei fosse decidida no Golden Set.

No entanto, no set de desempate, a equipe alvinegra esteve perto da derrota, mas conseguiu uma excelente virada, garantindo, assim, sua participação final do campeonato: 25 a 23.

Com o resultado, o Corinthians vai enfrentar o vencedor do confronto entre Sesi e Taubaté, que será disputado no próximo domingo (1), às 14h, em Santo André.

"A gente conquistou o Golden Set fazendo a primeira vitória em casa. Momento individual do Riad, mérito dele, um cara que saca bem. A gente está começando a construir a nossa história agora. Temos de ter os pés no chão", disse o líbero Serginho, ao SporTV, após a partida.

Apesar de ter saído com a vitória no jogo de ida por 3 sets a 1, o Corinthians não tinha grandes vantagens sobre o Campinas. Jogando fora de casa, o Timão teria que vencer novamente para conquistar a classificação.

Para chegar à decisão, o Campinas precisava vencer a partida no "tempo normal" para forçar o set de desempate. E foi o que aconteceu. O Campinas venceu as três parciais: 25 a 17, 32 a 30 e 28 a 26.

O set de desempate foi um resumo do que aconteceu nos demais: muito equilíbrio. A equipe campineira fez 22 a 20, ficando perto da vaga. Mas, a entrada de Riad fortaleceu o saque dos visitantes, que empataram o jogo e conquistaram a vitória por 25 a 23.