Barueri vence Pinheiros de virada e avança à decisão do Paulista Feminino de Vôlei

De uma partida emocionante saiu a primeira equipe finalista do Paulista Feminino de Vôlei. Na noite desta sexta-feira (6), o Barueri, depois de estar perdendo por 2 a 0, conseguiu uma magnífica virada sobre o Pinheiros, vencendo o jogo por 3 sets a 2 (14/25, 15/25, 27/25, 25/22 e 15/12), e carimbando o passaporte à decisão do campeonato. A partida foi disputada no Ginásio Henrique Villaboim, em Pinheiros.

Agora, o time comandado pelo técnico Zé Roberto Guimarães aguarda a equipe vencedora do confronto Osasco x Bauru. O duelo acontecerá na manhã desse sábado (7), às 9h30, Ginásio José Liberatti. As osasquenses derrotaram o time bauruense por 3 sets a 1 no jogo de ida, e estão a uma vitória da sexta decisão consecutiva. As finais do Paulista serão disputadas na segunda (9) e sexta (13).

Resumo da partida

Com a derrota no jogo de ida (3 sets a 1), o Pinheiros não teve outra alternativa. Jogando diante de sua torcida, o Tricolor iniciou a partida de forma arrasadora. Muito forte no ataque, as anfitriãs não deram chances às rivais: 25 a 14.

O Barueri não conseguiu diminuir o ímpeto das donas da casa. Com Roberta e Milka em noite inspirada, o Pinheiros seguiu soberano no jogo, mostrando muita disposição para levar a partida para o set de desempate: 25 a 15.

Com o apoio da torcida, o Pinheiros iniciou o terceiro período novamente com muita força. O placar chegou a apontar 11 a 7 para o time da casa, mas as comandadas de Zé Guimarães buscaram a reação. Com o jogo equilibrado, o Barueri corrigiu seus erros, conseguiu tirar as bolas do forte bloqueio tricolor e diminuiu o placar: 27 a 25.

A quarta parcial foi marcada pelo equilíbrio. Como nos sets anteriores, o Pinheiros teve uma boa largada e abriu vantagem de cinco pontos após a segunda parada técnica (17 a 12). No entanto, se valendo principalmente do erros da equipe anfitriã, as meninas do Barueri tiveram uma incrível reação e passaram à frente no vigésimo, conquistando mais um set: 25 a 22.

No tie-break, foram as visitantes que começaram melhor, abrindo 8 a 4. O Pinheiros tentou a reação, encostou no marcador, mas não foi o suficiente para evitar a derrota no set e no jogo: 15 a 12.