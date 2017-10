Guia VAVEL Superliga Masculina 2017/2018: Montes Claros

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Muitas mudanças, jogadores saindo e outros chegando. Depois de uma temporada até surpreendente no último ano na Superliga Masculina de vôlei, o Montes Claros realizou uma grande alteração em seu elenco visando melhores resultados na temporada 2017/2018. Com uma quinta colocação e eliminação nas quartas de final para o Campinas, a cúpula do Pequi Atômico mudou o projeto para esta temporada, começando pelo comando do plantel.

Talmo de Oliveira foi o treinador da equipe mineira durante toda a temporada passada, mas não conquistou os resultados esperados. A inconstância da equipe durante o campeonato foram os motivos para a diretoria do clube entender que o contrato do técnico não deveria ser renovado.

Técnico: Chico dos Santos

Para substituir Talmo, Chico dos Santos foi contratado com a esperança de levar a equipe do interior mineiro a voos maiores nesta temporada. Chico estava afastado das quadras há um ano, observou e estudou o voleibol brasileiro de perto, para que pudesse voltar com mais conhecimentos sobre as equipes. Seu último trabalho como técnico foi à frente da Seleção Portuguesa, onde teve conquistas inéditas, como o vice da segunda divisão da liga mundial.

Apesar de ter marcado nome em terras lusitanas, o maior momento do novo técnico do Pequi Atômico foi como auxiliar do técnico Bernadinho na Seleção Masculina de vôlei, onde conquistou oito edições da Liga Mundial, três Campeonatos Mundiais e o ouro olímpico em Atenas 2004.

Chico chega ao MOC com missão de ganhar títulos (Foto: Reprodução/Site Montes Claros)

Elenco

Para a atual temporada, saíram ao todo nove jogadores, equivalente a mais da metade do plantel do clube. Os ponteiros Bob, Jonatas e Ale, os centrais Salsa, Robinho e Rafael Martins, o líbero Gian, o levantador Murilo e o oposto Luan deixaram a equipe no fim da última temporada.

Para remontar o elenco e buscar melhores resultados, a direção do Pequi Atômico foi em busca do retorno do oposto Lorena, ídolo da torcida. Além dele, outros dez jogadores chegaram para fazer parte da equipe. Os centrais Mesa, Mudo e Tarcísio Guinter, os levantadores Sandro e Cristiano, os líberos Vanderson e Alan, os ponteiros Zanotti e Najari e o oposto Alemão são as novas esperanças dos torcedores para esta temporada.

Levantadores: Sandro, Cristiano e Gabriel

Líberos: Vanderson e Alan

Ponteiros: Najari, Zanotti, Luan e Vivalde

Opostos: Lorena e Alemão

Centrais: Mesa, Mudo, Tarcísio e Dianini

Estrela: oposto Lorena

Após passar várias temporadas jogando longe de Montes Claros, a última tendo sido no Catar, Lorena enfim retorna ao time no qual é considerado ídolo pelos torcedores. O oposto, de 38 anos, foi o destaque da equipe na temporada 2010/2011, em que o time mineiro foi vice-campeão da Superliga, perdendo a final para o Cimed EC.

Apesar da idade, Lorena chega como principal reforço da equipe na temporada, almejando algo melhor do que o quinto lugar conquistado na última Superliga. O Montes Claros, do oposto, estreiam na Superliga 2017/2018 neste sábado (14), Às 18h, contra o Canoas. A partida será no Ginásio La Salle, casa do time gaúcho.