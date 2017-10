Guia VAVEL Superliga Feminina 2017/2018: Fluminense

Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

Após uma boa temporada de retorno ao voleibol nacional, o Fluminense chega firme no segundo ano do projeto em busca de uma melhor campanha na Superliga. A equipe fez contratações pontuais que somadas as atletas que disputaram a competição na última temporada poderão render bons frutos ao tricolor.

Elenco

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

O elenco tricolor sofreu algumas mudanças pontuais se comparado com o que disputou a edição passada do campeonato. A ponteira Michelle Pavão, irmã da também jogadora Monique Pavão, retornou nesta temporada ao Fluminense, clube que frequentou quando criança. Além dela, as também ponteiras Thaisinha e Clarisse também reforçam o elenco, junto da central Marcella Amaral.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Apesar das chegadas, o grande trunfo do elenco tricolor está na renovação do contrato de jogadoras pontuais como a líbero Sassá e a central Leticia Hage. A oposta Renatinha e a central Lara Nobre também renovaram com o Flu e vão disputar mais uma vez a Superliga.

Estrela: Sassá

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Sassá é a principal estrela e capitã do elenco tricolor. A campeã olímpica é responsável por comandar a equipe dentro de quadra e utiliza de sua experiência para ajudar suas companheiras. Nesta temporada, no entanto, a jogadora mineira terá mais um desafio pela frente, voltar a jogar de líbero.

Em 2015, atendendo a um pedido especial de José Roberto Guimarães, Sassá se deslocou para a função defensiva. No entanto, no Fluminense, voltou a atuar no ataque e terá que retornar ao seu posicionamento defensivo nesta temporada, pedido feito pelo treinador da equipe Hylmer Nascimento.

Técnico: Hylmer Nascimento

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Hylmer é figurinha carimbada no voleibol tricolor. Em 2012, ainda em um projeto diferente do que é feito atualmente, comandou a então jovem Drussyla em seus primeiros passos pelas quadras. O treinador esteve à frente do projeto do Flu na última temporada e seguirá dando continuidade ao trabalho.

Campanha na última edição

A última temporada foi surpreendente e muito positiva para o voleibol do Fluminense. Voltando a figurar no cenário do voleibol nacional, a equipe tricolor começou bem, derrotando o multi-campeão Sesc e ficando com a taça do Campeonato Carioca de Vôlei.

Já na Superliga o tricolor fez boa campanha na fase de pontos corridos, ficando em sétimo lugar. O Flu, no entanto, parou nas quartas de final, caindo frente ao vice-campeão Osasco. Para essa temporada a expectativa é de uma possível ida às semifinais da competição.