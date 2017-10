Em grande jogo, Sada Cruzeiro vence Sesc RJ e segue invicto na Superliga Masculina

O Sada Cruzeiro emendou duas vitórias consecutivas no começo da Superliga Masculina 2017/18. Depois de bater o Corinthians fora de casa, o time celeste recebeu o Sesc RJ, nesse sábado (21), no ginásio do Riacho, e venceu os cariocas por 3 sets a 2. A grande partida, decidida no tie-break, foi desenhada com as parciais 25/13, 29/31, 32/34, 25/18 e 15/10.

O time de Marcelo Mendez segue em casa, porque na quinta-feira (26) recebe o Sesi-SP, em jogo antecipado da décima rodada (só aconteceria em dezembro, mas o Cruzeiro estará no Mundial de Clubes na Polônia). Esse clássico nacional está marcado para as 19h e colocará o levantador William de frente para seu ex-clube.

O Sesc RJ, por sua vez, vai buscar reabilitação na Superliga diante do Corinthians, em confronto marcado para o próximo domingo (29), às 13h, no Hebraica. Os cariocas estão fazendo sua estreia na competição, mas, mesmo assim, prometem ir longe na competição.

Na partida, o Cruzeiro venceu o primeiro set, mas viu o Sesc RJ virar o marcador para 2 a 1. Os donos da casa, então, retomaram a confiança em quadra e fecharam o duelo no tie-break, empurrados pelo torcedor presente no Riachão. O técnico celeste, Marcelo Mendez, apontou a dificuldade que tiveram em casa.

“Foi um jogo pegado, difícil. Acho que os dois times jogaram bem. Perdemos os dois sets pela mínima diferença e foi um bom teste. O time deles é um time forte e nós mostramos que nos momentos decisivos vamos pra dentro e jogamos muito bem”, afirmou.

Viva Vôlei: cubano Simon

O troféu Viva Vôlei, de melhor atleta da partida, foi para o central Simon, do Cruzeiro. O cubano teve 75% de aproveitamento no ataque, sendo o segundo maior pontuador da equipe no duelo, ao lado de Isac, com 17 acertos. Simon citou a temperatura do ginásio e a preparação da equipe para o Mundial do fim do ano.

“Hoje estava muito quente no ginásio, quente mesmo. E vai continuar assim daqui pra frente. Acho que jogamos bem, temos que melhorar ainda em vários aspectos e pensar que estamos também nos preparando para um Mundial de Clubes. Creio que fizemos uma boa partida, com um primeiro set muito forte e o Sesc também jogou bem. Vamos evoluindo a cada dia e foi uma partida interessante para ver essa reação do nosso time. Agora é pensar no próximo jogo, que vai ser difícil também, contra o Sesi-SP”, disse Simon.