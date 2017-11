Fluminense reage nos sets, vence São Caetano e emplaca sequência positiva na Superliga

Foto: Mailson Santana/FFC

Nesta quinta-feira (23), a abertura da nona rodada da Superliga Feminina 2017/2018 colocou frente a frente duas equipes que brigam para ficar entre as oito melhores na tabela de classificação. Fluminense e São Caetano duelaram no ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro, buscando afirmação na competição nacional. Com grande poder de reação nas etapas do duelo, o tricolor venceu por 3 sets a 1 (25/21, 25/18, 22/25 e 25/22).

Sexto colocado com 11 pontos e vindo em uma crescente no torneio depois de triunfos contra Barueri e Valinhos, o tricolor queria sua terceira vitória seguida para ganhar moral e encostar nos adversários de cima da tabela. A equipe do interior de São Paulo, por sua vez, com oito pontos e na oitava colocação, buscava recuperação fora de seus domínios após derrota em casa para o Pinheiros na rodada anterior, e não queria ver o adversário da noite desgrudar na classificação.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Pinheiros. A partida acontece na quinta-feira (30), às 20h, no ginásio Henrique Villaboin. Jogando a segunda partida seguida fora, o São Caetano encara o Brasília no ginásio Sesi Taguatinga. O duelo acontece no sábado (2), às 15h.

Resumo da partida

Desconcentrado no início, o Fluminense iniciou a partida atrás do placar. Com a líbero Sassá cometendo erros em sequência, a equipe carioca viu o São Caetano se aproveitar do bom momento para forçar o saque e atacar com eficiência. Porém, o tricolor jogava em casa e tinha o apoio da torcida.

Conhecido por ser um time aguerrido, com os pedidos de tempo do técnico Hylmer Nascimento, a equipe acertou o fundamento de saque-passe e, com mais tranquilidade, passou na frente do marcador em um momento crucial da etapa. Abrindo boa vantagem no fim, o Flu fechou o primeiro set em 25 a 21.

O panorama do segundo set foi parecido com a etapa inicial. Precisando empatar a partida, o São Caetano novamente abriu vantagem no marcador na volta para o jogo. Ao tricolor, restava correr atrás. E aconteceu de novo.

Crescendo de produção no meio da etapa com bom aproveitamento nos fundamentos de saque e ataque, o Fluminense passou a dificultar a recepção de seu adversário, dominando o jogo e consequentemente o placar, com destaque para a central Lara. Assim abriu vantagem e se aproximou da vitória no confronto ao fazer 2 a 0, fechando o set em 25 a 18.

Na terceira etapa a partida mudou. Com a necessidade de pontuar, o São Caetano cresceu de produção e passou a dificultar a forma de jogar do tricolor, partindo para cima do adversário da noite. Disperso, o time da casa cometia muitos erros e não aproveitava bem o saque como nos períodos anteriores.

Em um set de recuperação, comandado pela ponteira Fernanda Tomé, o São Caetano dominou o marcador do início ao fim e, mesmo com o tricolor oferecendo resistência, o azulão fechou a etapa em 25 a 22 e diminuiu o placar do duelo em 2 sets a 1.

Embalado pelo crescimento da equipe na partida, as paulistas começaram o quarto set na frente do marcador. O Flu, por sua vez, precisava vencer para evitar o tie-break. Com a necessidade de ambas as equipes, o equilíbrio do duelo se fez notório. Por essa razão, as defesas começaram a ganhar destaque e assim os rallys e pontos de bloqueio apareceram.

Próximo ao fim, as meninas tricolores fizeram prevalecer o bom desempenho das últimas partidas. Em uma noite inspirada de Lara, a equipe fechou a derradeira etapa em 25 a 22 e liquidou a fatura em 3 sets a 1, conquistando sua terceira vitória seguida no torneio, o quarto triunfo em cinco jogos.