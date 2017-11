De virada, Sesc-RJ bate Minas Tênis Clube e assume vice-liderança da Superliga

A cada rodada da Superliga Masculina, o Sesc-RJ vai confirmando sua posição como um dos candidatos ao título. Na última quinta-feira (23), jogando na Arena Minas, em Belo Horizonte, a equipe carioca desafiou o tradicional Minas Tênis Clube.

Com uma belíssima atuação do ponteiro Maurício Borges, eleito o melhor em quadra e ganhador do Troféu Viva Vôlei, o Sesc-RJ voltou para o Rio de Janeiro com importantes três pontos na bagagem: 3 sets a 1 de virada, com parciais de 18/25, 25/15, 25/18 e 25/23, em 1h47 de jogo.

Com o triunfo, os comandados de Giovane Gávio chegaram à sétima vitória na competição em oito partidas disputadas. Com 22 pontos somados, os cariocas ocupam agora a vice-liderança da Superliga, atrás apenas do Sada Cruzeiro, que tem um jogo a mais realizado. Já na próxima quarta-feira (29), o Sesc-RJ segue sua jornada por Minas Gerais, desafiando o Montes Claros Vôlei.

O Minas Tênis Clube, por sua vez, sofreu sua terceira derrota consecutiva e estacionou na quinta posição, podendo ser ultrapassado ainda nesta rodada pelo Corinthians-Guarulhos. Na nona rodada, os mineiros recebem o Copel Telecom Maringá, em partida a ser realizada na próxima sexta (01).

Resumo da partida

Precisando vencer para colocar fim à sequência negativa, os donos da casa jogaram um primeiro set bastante sólido. Apesar do equilíbrio inicial, logo os mineiros abriram vantagem confortável de quatro pontos: 13/9. Sacando bem e pressionando a recepção adversária, a vantagem do Minas subiu para 18/12, obrigando Giovane a pedir tempo. A parada não adiantou, e rapidamente a vantagem subiu para oito pontos: 21/13. O Sesc-RJ esboçou uma reação na reta final, mas já era tarde: 25/18 pros donos da casa.

A derrota na primeira parcial acordou os visitantes, que começaram o segundo set com tudo. Nos saques de Renan e ataques afiadíssimos de Maurício Borges, o Sesc-RJ logo abriu 8/3, obrigando o treinador mineiro a parar o jogo. Com todas as suas peças ofensivas mais confiantes, a equipe carioca teve grande desempenho no side out, não dando chances aos donos da casa e abrindo larga vantagem ainda na metade da parcial: 13/6. Na reta final, foi só administrar para igualar a partida em 1 a 1: 25/15.

O terceiro set se desenvolveu de forma bastante semelhante ao do segundo. Forçando bastante o saque, ora com Renan, ora com PV, os cariocas desconcertaram a linha de passe mineira e conseguiram abrir grande vantagem logo no começo: 11/7. Com todos os fundamentos funcionando muito bem, inclusive o bloqueio, o Sesc-RJ não teve dificuldade em virar a partida para 2 a 1, fechando a terceira parcial em 25/18.

Perdendo a partida, o Minas iniciou o quarto set com uma postura diferente. Crescendo de rendimento, os donos da casa fizeram jogo duro, transformando a quarta parcial na mais emocionante da partida. Com muitas igualdades e alternâncias no placar, o equilíbrio permaneceu até os últimos pontos. Quando o marcador apontada 24/23 pro Sesc-RJ, brilhou a estrela de Maurício Borges, o melhor em quadra, para fechar o jogo em 3 sets a 1.