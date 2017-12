Taubaté abre boa vantagem, cede empate, mas derrota Sesi-SP no tie-break pela Superliga

Foto: Rafinha Oliveira / EMS Taubaté Funvic

Na noite deste sábado (2), o Taubaté visitou o Sesi-SP pela nona rodada da Superliga Masculina 2017/2018. Em um jogo com muitas variações e emoção do início ao fim, o time do Vale do Paraíba venceu a equipe da capital, na Vila Leopoldina, em São Paulo, por 3 sets a 2 (25/18, 30/28, 22/25,22/25 e 21/19).

Com a vitória, o Taubaté chegou aos 22 pontos, e ocupa a terceira colocação. O Sesi-SP, por sua vez, está em quarto na tabela, com um ponto a menos que o rival paulista. Na próxima rodada, o time azul enfrentará o Corinthians-Guarulhos, em uma reedição da decisão do Campeonato Paulista. O jogo será disputado no sábado (9), às 21h30, no ginásio Ponte Grande, em Guarulhos. Já o Sesi-SP só volta à quadra no dia 16 de dezembro, quando encara o Sesc-RJ, em São Paulo.

Resumo da partida

O jogo começou equilibrado, com os times trocando pontos. No entanto, com dois pontos pesou a favor no quesito bloqueio, o Taubaté fez 10 a 7 no placar. Na segunda metade parcial os visitantes seguiram na frente no marcador (19/14). No fim, o time do interior abriu boa vantagem e fechou o set em 25 a 18.

No segundo set, o time visitante seguiu melhor e mais equilibrado no ataque e no bloqueio, fazendo 8 a 4. As ações se equilibraram na segunda parte do período, com Taubaté vencendo por 17 a 16. No fim, os times trocaram pontos de maneira seguida até o set ser fechado em 30 a 28 para o time azul.

Na terceira parcial, os visitantes seguiram com um ótimo nível de concentração, e fizeram 10 a 7 na primeira parte da parcial. Os times seguiram parelhos no enfrentamento e chegaram empatados em 18 pontos para a parte final do set. Em uma ótima passagem de Lucão no saque, anotando quatro pontos seguidos, o Sesi-SP fechou o período em 25 a 22.

O quarto período também seguiu equilibrado. Com o Taubaté novamente à frente do placar, os times continuaram trocando pontos. Entretanto, os anfitriões cresceram nos momentos finais e fecharam a parcial em 25 a 22, empatando o jogo.

No tie-break, os times deram mostras do que já tinha sido visto nos sets anteriores. Em vantagem na parcial, o Sesi-SP não conseguiu manter o forte ritmo no ataque. Já o Taubaté teve a ótima participação de Rafael, que entrou para sacar a decretou a vitória por 21 a 19 no set de desempate.