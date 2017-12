Jogo Osasco x Rio de Janeiro AO VIVO hoje pela Superliga Feminina de Vôlei (0-0)

Foto: Inovafoto/CBV

O último duelo entre as equipes ocorreu em abril deste ano, pela decisão da Superliga 2016/17. O jogo foi decidido no tiebreak e as cariocas venceram por 3 sets a 2 (25/19, 22/25, 25/22, 18/25 e 15/6).

No histórico do confronto, Osasco e Rio de Janeiro já se enfrentaram 83 vezes pela Superliga. A equipe carioca leva boa vantagem com 48 vitórias contra 35 triunfos das paulistas. A importância da partida pode ser medida pelo número de finais entre as duas equipes, foram 11 decisões até está edição e as cariocas também possuem a superioridade, com oito títulos contra apenas três do adversário.

"Enfrentar o Osasco dentro da casa delas é sempre muito difícil porque elas jogam embaladas pela torcida e crescem jogando no José Liberatti. Nós estamos preparadas para esse duelo e não tenho dúvidas que será um jogo com muita emoção, digno de um clássico.”

Se o Osasco tem uma grande jogadora em sua equipe, o Rio de Janeiro também não fica atrás. A oposta Monique, que tem o quarto melhor saque do torneio, é um dos trunfos do time para sair vitorioso mais uma vez longe de casa, ela comentou o que espera da partida desta noite.

Do lado do Rio de Janeiro a situação é um pouco mais confortável. Segundo colocado na tabela de classificação com 26 pontos conquistados, o time carioca possui nove vitórias e apenas uma derrota até aqui no torneio. A equipe do técnico Bernardinho está invicta como visitante, já que a única derrota sofrida ocorreu para o líder Praia Clube por 3 sets a 0 (16/25, 23/25 e 16/25) em solo carioca, pela 10º rodada da Superliga.

"É o maior clássico do vôlei feminino brasileiro e sempre cheio de rivalidade. São duas grandes equipes e precisamos estar ligadas o tempo todo, com foco total e respeito a nossa tática. Sei da minha responsabilidade e vou dar o máximo para ajudar minhas companheiras para, juntas, conseguir essa vitória tão importante."

O time do técnico Luizomar Moura conta com uma jogadora de peso para o duelo. A oposta Tandara - maior pontuadora da competição até o momento com 206 pontos, comentou sobre a partida de logo mais.

Mandante na partida, o Osasco possui 21 pontos e está em 3º lugar na tabela de classificação do torneio. Até o momento a equipe somou sete vitórias e três derrotas. Sob seus domínios, o time paulista foi derrotado apenas uma vez, contra o Minas, por 3 sets a 2 (21/25, 19/25, 32/30, 25/15 e 15/13), em jogo válido pela oitava rodada.

Representantes de um dos maiores confrontos do Vôlei brasileiro, Osasco e Rio de Janeiro se enfrentam nesta sexta-feira (8), pela rodada que encerra o turno da Superliga, em um duelo que promete ser emocionante. As duas equipes brigam para encostar no líder isolado desta edição até aqui, o Praia Clube.

