Corinthians vence Juiz de Fora no encerramento do turno da Superliga Masculina

Foto: Divulgação/CBV

A última rodada do primeiro turno reservou um confronto entre mineiros e paulistas na tabela da Superliga Masculina 2017/2018. Juiz de Fora e Corinthians se enfrentaram na noite desta quinta-feira (14), no ginásio da Universidade Federal da cidade mineira, buscando objetivos diferentes na competição. Mantendo o controle do jogo durante os sets, o Corinthians venceu a partida por 3 sets a 0 (25/16, 25/23, 25/22).

As duas equipes buscavam reabilitação após derrota na rodada anterior. Juiz de Fora e Corinthians foram derrotados por Canoas, por 3 sets a 1, e Taubaté, por 3 sets a 0, respectivamente. Em 11º lugar com apenas dois pontos ganhos, o Juiz de Fora necessitava do resultado positivo para ganhar sobrevida na luta contra o rebaixamento do torneio. Já o time do Corinthians, sexto colocado com 16 pontos conquistados, tentava a vitória fora de seus domínios para se consolidar no pelotão da frente na tabela de classificação.

Na primeira rodada do returno, o Juiz de Fora visita a equipe do Minas, no ginásio Minas Tênis Clube. A partida acontece na quinta-feira (21), às 19h30. Por conta da disputa do Mundial de Clubes, o Corinthians só enfrenta o Sada Cruzeiro em janeiro de 2018. O duelo acontece no ginásio do Riacho, na terça-feira (16), às 20h.

Resumo da Partida

O Corinthians iniciou o duelo com o domínio da partida. Com ímpeto no ataque, a equipe paulista logo abriu grande vantagem no placar. Acuado, o Juiz de Fora cometia erros em sequência no saque, o que facilitava o jogo do adversário. Dessa forma, sem dificuldades, o Corinthians apenas manteve o ritmo para então fechar o set em 25 a 16, abrindo o marcador da partida.

Na segunda etapa, a equipe do Juiz de Fora voltou com outra postura. Cometendo menos erros, os mineiros passaram a forçar o saque e isso dificultou a recepção dos paulistas. Com bolas rápidas no ataque, o time da casa passou a forçar mais erros do visitante. Porém, não adiantou. Apesar de não conseguir emplacar o domínio de jogo do primeiro período, o Corinthians usou a experiência para se manter a frente do placar e fechar o set em 25 a 23, se aproximando da vitória na partida.

A terceira e derradeira etapa manteve o panorama do set anterior. O Juiz de Fora procurou atacar com rapidez, enquanto o Corinthians usava a experiência de jogadores com alto nível individual para manter na frente do placar. E assim se fez durante todo o terceiro período. Com as equipes cedendo poucos erros, o jogo ficou equilibrado e o bloqueio do time corintiano apareceu. Assim como no segundo set, o time paulista manteve o controle e decidiu na reta final, colocando ponto final no jogo ao fechar a parcial em 25 a 22, vencendo o duelo por 3 sets a 0.