Previa Millonarios vs Once Caldas: duelo de titanes

El coloso de la 57 será epicentro del partido más atractivo de esta fecha, así lo justifica la tabla de posiciones. Los separan cuatro puntos: el embajador acumula 23 unidades, mientras que el blanco blanco suma 19. En total estos equipos han disputado treinta y siete partidos entre sí a lo largo de la historia, con 16 victorias para el equipo que dirige Alberto Gamero, frente a 11 de los dirigidos por Diego Corredor, con 9 empates.

Millonarios, a mantener el liderato

El embajador viene de ganar 3-0 en el clásico capitalino frente a Independiente Santa fe, lo que significó su séptima victoria en el campeonato. Ha perdido tan solo un juego, frente a Atlético Nacional y ha empatado otros dos: frente a Envigado y Atlético Bucaramanga. Panorama inmejorable para Millonarios F.C., que tras ser eliminado en la Copa Libertadores, buscará lograr el título local este semestre.

Los dirigidos por Alberto Gamero son el equipo que mayor promedio de posesión del balón ha tenido a lo largo de todo el campeonato, con un saldo de 63%. Siendo, además, el equipo que más veces rematan al arco contrario; a pesar de no ser los más goleadores, pues el Deportes Tolima lidera este aspecto con 14 anotaciones. Lo que da muestra de que utilizan esa posesión del balón para atacar constantemente a lo largo de los partidos, fútbol y resultados que son producto de dos años de proceso del Tico Gamero a cargo del azul.

Millonarios no tuvo jornada de descanso durante el fin de semana de elecciones, en donde no hubo fútbol profesional en Colombia. En el entrenamiento del día martes fue novedad el regreso del volante Klíver Moreno a trabajo de campo, luego de 9 meses de su cirugía de ligamento y menisco. Sin embargo, no estaría dentro de la nómina de convocados para el partido frente a Once Caldas, siendo la única novedad de el embajador.

Para este partido el director técnico Alberto Gamero no podrá contar con el lateral Omar Vettel y con el volante David Mackalister Silva. Ambos por lesión, el primero en el aductor de su pierna izquierda y 'Macka' por un dolor muscular en el esquitobial de la pierna derecha.

Once Caldas, a demostrar de qué está hecho

El blanco blanco es cuarto de la tabla de posiciones con 19 unidades. Ha ganado cinco partidos, empatado cuatro y perdido uno. Panorama positivo para un equipo que no clasifica dentro de los ocho mejores del Todos Contra Todos desde el campeonato clausura del 2018. Como visitante, Once Caldas ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido en una ocasión.

Once Caldas viene de ganar ante el Deportivo Pereira, en la jornada de clásicos, por la mínima diferencia. Ya ha enfrentado rivales de mucho peso como Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, sin embargo ante Millonarios, que es el mejor equipo hasta el momento según la tabla de posiciones, tendrá una prueba de fuego que en caso de superarla, se afianzaría dentro de los ocho y le cortaría una racha al embajador de seis partidos seis partidos sin perder. Oportunidad de oro para el blanco blanco.

El director técnico Diego Corredor, –que firmó recientemente su renovación con el club hasta diciembre del 2024- ha sido pieza clave para que el equipo de Manizales esté disputando, de nuevo, los puestos más altos de la tabla. Con un juego equilibrado que le permite acomodarse a lo que presente el rival al contar con jugadores como Bryan Córdoba, Juan David Rodríguez y Diego Valdés.

El volante Alejandro Bárbaro no está disponible para este compromiso por lesión. Aún no hay un parte médico, oficial, que dictimime la gravedad de la misma.

Posibles formaciones

Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Andrés Murillo; Stiven Vega, Larry Vásquez; Eduardo Sosa, Daniel Ruiz, Edgar Guerra ; Diego Herazo. DT: Alberto Gamero.

Once Caldas: Gerardo Ortíz; Nicolas Giraldo, Fainer Torijano, Brayan Córdoba; Jesús Murillo, Dannovi Quiñones, Robert Mejía, Jorge Cardona ; Marcelino Carreazo, Mender García, Diego Váldes. D.T.: Diego Corredor.

Equipo arbitral

Juez central: Jorge Duarte - Santander

Asistente No.1: Javier Zemanante - Huila

Asistente No.2: Mary Blanco - Boyacá

Cuarto Árbitro: Steven Camargo - Bogotá

VAR: Carlos Ortega - Bolívar

Asistente VAR: Ferney Trujillo - Casanare

Observador VAR: José Niño - Federación