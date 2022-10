Previa Alianza Petrolera vs. Santa Fe: realidades distintas

Alianza Petrolera recibe la visita de Independiente Santa Fe en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja este lunes a las 7:45 p.m. en compromiso válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-II. El conjunto local ya no tiene posibilidad de ingresar en el grupo de los ocho y quiere sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las fechas restantes para alejarse del tema descenso, mientras que, el elenco visitante va en búsqueda de un triunfo que le permitiría quedar cuasi clasificado en los ocho y asumir el liderato, parcial, de la tabla.

Alianza Petrolera, el equipo que quiere hacer 'sudar' petróleo a su rival

El equipo petrolero tan solo suma 13 puntos en el tablero de posiciones, lo que lo deja sin posibilidades de lograr un cupo en los ocho. Sin embargo, los dirigidos por Hubert Bodhert necesitan sumar puntos para alejarse del fantasma del descenso e iniciar el próximo año un poco más tranquilos. Es por ello que, el partido frente a Santa Fe tiene importancia para el aurinegro.

En cuanto a novedades de Alianza, hay que resaltar que el arquero José Luis Chunga ya se reincorporó a trabajos con el grupo tras recuperarse de una lesión y su paso por el microciclo de Selección Colombia con Néstor Lorenzo y recibió llamado para enfrentar a Santa Fe. Adicionalmente, la convocatoria de Bodhert para este juego registra la salida de los jugadores Juan Arturo, Daniel Moreno, Santiago Ruíz, Brayan Fernández y el retorno de Andre Morales, Kevin Londoño y Pablo Bueno.

Listado de convocados

Santa Fe, el 'león' que busca rugir en Barrancabermeja

El conjunto cardenal goza de buena salud por estos días. Viene de conseguir una remontada épica en el clásico ante Millonarios, que le permitió conseguir la victoria y llegar a 28 puntos en la tabla de posiciones. Por ello, y por los resultados que se han venido dando durante esta fecha, en caso de que los dirigidos por Alfredo Arias logren ganar en la cancha del Villa Zapata, asumirían el liderato de la liga y se convertirían en el primer equipo en superar la barrera de los 30 puntos. Claro, el empate también sería un buen botín.

La principal novedad en Santa Fe para este partido es la no presencia del volante uruguayo Jonathan Barboza, que fue expulsado en el clásico. Su reemplazo es el canterano Jhojan Torres quien, tras haber estado con la Selección Colombia en el microciclo con Néstor Lorenzo, se reincorporó a trabajos con el primer campeón. Andrey Estupiñán sale de convocatoria también.

Por otro lado, los jugadores Carlos Lizarazo y José Enamorado continúan en su proceso de recuperación y aún no son tenidos en cuenta por el profesor Arias. Cabe resaltar que el defensa uruguayo José Aja acumuló cinco tarjetas amarillas en el partido contra Nacional y pagó la fecha de suspensión en el partido ante Envigado, por lo que no tiene pendiente sanción alguna y así Mantilla no estuviese convocado a Selección, Aja podría jugar.

En términos generales, Alfredo Arias le da continuidad a una nómina que se va consolidando y obteniendo buenos resultados que le permiten al equipo estar en los primeros lugares de la tabla.

Listado de convocados

Probables formaciones

Alianza Petrolera: José Luis Chunga, Efraín Navarro, Richard Rentería, Luciano Ospina, Jair Navarro, Royscer Colpa, Julián Guevara, Leonardo Saldaña, Harrison Mojica y Estéfano Arango. D.T.: Hubert Bodherth.

Santa Fe: José Silva, Edwin Herrera, José Aja. Geisson Perea, Dairon Mosquera, Carlos Sánchez, Jhojan Torres, Harold Rivera, Neyder Moreno, Jefferson Rivas y Wilson Moreno. D.T.: Alfredo Arias.

Equipo arbitral

Central: Biskmarks Santiago - Atlántico

Asistente Nro. 1: Víctor Wilches - Boyacá

Asistente Nro. 2: Juan García - Antioquia

Cuarto Árbitro: Wilmar Navarro - Santander

VAR: Leonard Mosquera - Antioquia

AVAR: Oscar Gómez - Antioquia

Observador VAR: Ramiro Pabón - Federación