Se le apareció 'el diablo' a Medellín y lo mandó al fondo de la tabla

Los dirigidos por David González recibían a la mechita con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en la presente liga puesto que los últimos resultados no fueron favorables para el poderoso en el arranque de la presente temporada. América de Cali por el contrario, contaba con un presente muy positivo puesto que venia precedido de muy buenos resultados de local y visitante con tres partidos ganados y uno empatado.

Primer tiempo sin un claro dominador

El partido empezó y los primeros minutos fueron de estudio por parte de los dos equipos que un no lograban imponer un dominio dentro del partido. A los nueve minutos llegaría la primera opción con peligro tras un mal rechazo de cabeza de uno de los zagueros visitantes hacía atrás, hizo que el arquero Diego Novoa tuviera que exigirse al máximo para despejar el balón ante el acecho del delantero Luciano Pons que no aprovechó la equivocación del visitante.

En el minuto 13 vendría una segunda aproximación del local por intermedio de Déinner Quiñones, que mandó un centro peligroso al área el cual desaprovecharon los delanteros del poderoso, ninguno logró impactar de cabeza y el balón pasó cerca del arco defendido por Diego Novoa.

El América reaccionaría en el minuto 16 tras un remate de Facundo Suárez que no logró impactar con puntería al arco defendido por Andrés Mosquera Marmolejo el cual ya estaba vencido y sin muchas chances de llegar al balón.

El partido siguió avanzando sin más llegadas claras y con un equipo local que lucía impreciso en el ataque; los delanteros no se conectaban bien con los volantes ofensivos y las jugadas no terminan bien en el área contraria.

En los primeros 30 minutos del encuentro, el equipo visitante lucía bien parado atrás y el equipo de David González no encontraba la manera de penetrar el área rival. Al minuto 33 el poderoso trató de inquietar por medio de un remate de media distancia por parte de Andrés Ricaurte, pero el arquero Diego Novoa controló sin problemas el balón.

Al minuto 40, el partido se había vuelto a enfriar y volvió a un letargo en el que no había un dominador, ni se generaban aproximaciones claras de gol por parte de ninguno de los dos conjuntos en disputa.

Parecía que el primer tiempo se cerraría sin más emociones, pero en el minuto 44 se salvó otra vez Medellín tras un remate de Daniel Quiñones que salvo milagrosamente Andrés Mosquera Marmolejo para evitar que el local se fuera en desventaja al termino de la primera parte.

El 'diablo' asustó al 'poderoso'

El segundo tiempo iniciaría con sustituciones por parte del equipo local que sacaría a Déinner Quiñónes para darle entrada a Ever Valencia, mientras que la visita salió con los mismos jugadores que iniciaron el encuentro.

En el minuto 50, el equipo local volvería hacer otra sustitución esta vez por obligación tras la lesión de Jonathan Marulanda el cual tuvo que ser sustituido por Yulián Gómez.

No llevaba ni un minuto en la cancha y el recién ingresado tuvo una desconcentración en la salida tras una mala entrega que casi le cuesta la caída de su arco, se lo perdió el América en el área y no aprovechó el error del poderoso.

El director técnico Alexandre Guimarães movió el banco e hizo las primeras sustituciones en donde se retirarían Darwin Quintero y Cristian Barrios para darle entrada a Juan Camilo Portilla y Adrián Ramos que regresaba tras varios partidos por fuera a causa de una lesión.

Se aproximaba el minuto 70 y los dos equipos entraron en un bache futbolístico, sin aproximaciones claras de gol, el local con poca creatividad para generar opciones de ataque y el visitante sin ambición para ir a buscar el triunfo.

Antes de eso, en el minuto 69 el director técnico del equipo local intentó darle un revulsivo al ataque del poderoso con la inclusión de Felipe Pardo por Díber Cambindo. El ataque de Medellín se refrescó y llegó la opción más clara del segundo tiempo para el local en el minuto 73, por intermedio de Ever Valencia que mandó un centro con peligro pero Luciano Pons lo desperdició al intentar hacer un taco que salió desviado rozando el palo izquierdo del arco defendido por Diego Novoa.

En el minuto 79 se salvó el equipo local tras una habilitación clara para Adrán Ramos que Andrés Mosquera Marmolejo no supo despejar y en un entrevero en el área, el América desperdició y no aprovechó puesto que no acertaron con rematar a la portería.

Posteriormente tras el fallo del equipo visitante, en el minuto 82, se salvó América en una jugada de laboratorio que no logró concretar bien de cabeza el defensa Jhon Palacios que había entrado a sustituir a Daniel Londoño que salió por lesión.

Parecía que el encuentro se cerraría en tablas para ambos conjuntos pero en el minuto 92, el conjunto visitante se animó y tras un centro por la banda izquierda, el delantero Luis Francisco Sánchez logró impactar el balón y con un tiro ceñido al palo derecho de Andrés Mosquera Marmolejo logró vencer la resistencia del equipo local y abrir el marcador para finiquitar el encuentro 0-1 a favor de los diablos rojos.

El resultado final del encuentro desencadenó una difícil situación para Independiente Medellín que aún no sabe lo que es ganar en la presente competición y deberá afrontar en mitad de semana su debut en la Copa Libertadores en condición de visitante, enfrentando a El Nacional de Ecuador que viene de golear en fase previa a rival de turno.