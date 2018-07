De Bruyne, Hazard, Kane y Salah, nominados al premio 'The Best'

Google Plus

La FIFA ya ha dado a conocer la lista de los diez jugadores candidatos a llevarse el trofeo ‘The Best’ como mejor futbolista de la temporada, cuyo ganador se desvelará el próximo 24 de septiembre en una gala en Londres. De nuevo, Inglaterra y la Premier League estarán muy bien representadas y, en esta ocasión, contarán con cuatro futbolistas: De Bruyne (Manchester City), Hazard (Chelsea), Kane (Tottenham) y Salah (Liverpool).

La competencia será muy dura para ellos. Cristiano Ronaldo y Leo Messi también estarán presentes y serán acompañados por Griezmann, Mbappé, Modric y Varane. Este reconocimiento individual, que cambió de nombre hace dos años, solo ha caído del lado británico en una ocasión, cuando David Beckham lo consiguió en 2001 siendo jugador del Manchester United. Otros muchos como Gary Lineker, Alan Shearer o Frank Lampard han estado en el podio aunque no han alcanzado el primer puesto.

Uno por uno

Eden Hazard completó un Mundial que ensalzó su valor en el mercado y atrajo el interés de muchos clubes de gran nivel. Tres goles y dos asistencias en Rusia fueron sus estadísticas, casi todas registradas en la fase de grupos, a excepción de un medido pase a la cabeza de Fellaini en el encuentro frente a Japón. Con el Chelsea convirtió doce goles durante la pasada campaña.

Kevin De Bruyne, compañero de Hazard en el combinado belga, fue la manija del Manchester City durante la temporada pasada. Dominó el centro del campo y se convirtió en el eje principal del sistema de Guardiola. Bien lo reflejan las 16 asistencias que dio el belga durante todo el curso, a lo que también sumó ocho goles. En el reciente Mundial, su actuación fue algo más discreta con un tanto y dos pases de gol aunque cuajó un buen torneo.

Fuente: Manchester City

Harry Kane, referente en la selección inglesa y en los Spurs, realizó un Mundial que fue de más a menos aunque su rendimiento fue excepcional. Anotó seis goles en el campeonato, incluyendo un hat-trick, pero cinco fueron ante Panamá y Túnez. El otro, frente a Colombia en octavos de final. En la Premier League, su carrera por el pichichi se quedó corta y no pasó de los 30 goles, una buena marca que, sin embargo, estuvo a punto de no ser suficiente para entrar en Champions.

Por último, pero no menos importante, la estrella egipcia Mohamed Salah. Poco más se puede añadir de este futbolista. El alma del Liverpool. En la Champions League llevó a su equipo hasta la final, donde por lesión apenas pudo participar, con once goles en quince partidos, incluyendo exhibiciones ante el Manchester City y la Roma, su ex equipo. Además, en la Premier League se llevó el pichichi con 32 goles, a los que sumó diez asistencias. Con Egipto, su participación en el Mundial duró muy poco. Entre algodones disputó dos choques y anotó un par de goles.

Representación femenina

Por otro lado, también se han anunciado las nominadas al premio ‘The Best’ a la mejor jugadora de la temporada. La única representación inglesa corre a cargo de Lucy Bronze, que actualmente milita en el Olympique Lyonnais, equipo que copa más de la mitad de las seleccionadas.

Sistema de votación

El método para determinar a los ganadores será de la siguiente manera: 25% a través de la votación de los capitanes de las selecciones nacionales, 25% a través de las votaciones de los entrenadores nacionales, 25% a través de una votación pública que los aficionados tendrán a su disposición hasta el 10 de agosto y 25% a través de las votaciones de unos 200 periodistas internacionales.