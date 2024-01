Pep Guardiola: la evolución del portero con balón

Antes de la década de 2010, los porteros utilizaban principalmente las manos. Sin embargo, si nos acercamos a 2024, se espera que el portero de hoy en día sea tan productivo con los pies como con las manos.

Porteros legendarios de la Premier League, como Petr Cech y Peter Schmeichel, eran excelentes guardametas, pero puede que no estuvieran tan dotados técnicamente con los pies como los guardametas de hoy en día. A las estrellas actuales de la Premier League, como Ederson Moares y Alisson Becker, se les exige que sean porteros "con balón".

Durante una investigación en 2019, realizada por Fabian Otte, sobre cómo entrenan los porteros modernos, las habilidades técnicas como el juego de pies se enumeraron como una de las cuatro habilidades principales en las que se centran regularmente. No se mencionó la parada de disparos, lo que puede mostrar directamente la transición en cómo se está desarrollando el papel del portero moderno.

Los dos porteros mencionados son vitales para el estilo de juego de sus equipos y se les exige que sean competentes con los pies. Los guardametas son ahora cruciales para construir ataques y dictar el juego con su distribución. Desde la década de 2010 se ha producido una evolución, que se ha acelerado desde la llegada de Pep Guardiola.

Antes, los porteros eran simplemente la última línea de defensa bajo los palos, pero ahora se les exige que ayuden a iniciar los ataques debido a la evolución del estilo de juego. Como dijo Sam Griffiths, entrenador del Derby County femenino, sea cual sea el nivel de juego, las porteras tienen que ser tan hábiles con los pies como con las manos.

Embed from

Uno de los pioneros clave en el cambio de la dinámica del portero fue Pep Guardiola. Desde que dirigió al Barcelona en 2008, Guardiola siempre ha exigido a sus porteros que jueguen al estilo que él quiere. Al negarse a desviarse de su filosofía táctica, Víctor Valdés, el portero del Barcelona en aquella época, a veces tenía problemas con su distribución en relación con lo que Guardiola exigía.

La confianza de Guardiola en su estilo de juego como portero se puso de manifiesto al principio de su etapa en el Barcelona, cuando Valdés cometió un costoso error contra el Real Madrid que acabó en gol: "La mayoría de los porteros lo arrancarían, pero Víctor siguió jugando el balón. Prefiero que perdamos el balón así, pero [que tengamos] continuidad en nuestro juego", declaró Guardiola. El español quiere que sus porteros sigan jugando al pase y construyendo los ataques, demostrando que esta idea táctica es primordial en su estilo. Durante su estancia en el Barcelona, Pep Guardiola estableció su estilo de portero jugador, y nos hace preguntarnos si éste es el futuro del uso táctico de los guardametas.

En 2016, Inglaterra dio la bienvenida a un entrenador de talla mundial, Pep Guardiola, para imprimir su modelo de portero moderno. Joe Hart había sido el portero número uno del Man City durante varias temporadas antes de la llegada de Guardiola. A pesar de ser excelente con las manos, pasó una dura temporada en el banquillo después de que Guardiola considerara que no era apropiado para su estilo de juego. Esto le llevó a recurrir a uno de sus antiguos guardametas del Barcelona , Claudio Bravo, en el mercado de fichajes. A pesar de su pasado anterior, Guardiola exigía a sus porteros aún más que antes con su juego de pies. Ederson acabó por encajar a la perfección en los criterios de lo que Guardiola exigía en un portero.

EdersonMoraes fue un soplo de aire fresco para la Premier League y reinventó el papel típico de un portero a través del estilo de juego táctico de Guardiola. Durante los 7 años que Ederson ha pasado con los Citizens, ha sido sin duda el portero con mejor juego de pies para contribuir significativamente al estilo de juego de su equipo. Y lo que es más importante, su habilidad con el balón ha ayudado al Manchester City a ganar cinco títulos de la Premier League. Antes de fichar por el Manchester City, había demostrado una habilidad asombrosa con el balón, que estaba a otro nivel para un portero. El coordinador técnico de las categorías inferiores del Benfica declaró: "Ederson siempre ha tenido una capacidad técnica asombrosa, con una habilidad increíble con los pies, y puede incluso jugar mejor que algunos centrales".

La capacidad de pase de Ederson es impecable para el Manchester City y le permite imprimir su dominio en la Premier League. Ederson sigue la trayectoria que se espera de los porteros modernos en cuanto a su capacidad técnica.

Hugo Lloris ha sido un fantástico guardameta del Tottenham Hotspur durante más de 10 años antes de su marcha en 2023. En 2016, Sky Sports informó de que Lloris registró un porcentaje de paradas del 75,68%, el segundo mejor entre los porteros de la Premier League. Una nueva generación de porteros está emergiendo, estos guardametas como Ederson, Allison, y Aaron Ramsdale son ahora una doble amenaza con los pies y las manos. Ser unidimensional ya no es aceptable para entrenadores como Pep Guardiola y otros entrenadores están siguiendo su ejemplo. En la última temporada 2022/23, la capacidad de pase de Ederson eclipsó a la de Hugo Lloris. La estadística más destacada es que, cuando pasa el balón en largo, Ederson tiene un 92% de acierto a la hora de encontrar a un compañero. Mientras que Hugo Lloris lucha en este departamento, alcanzando sólo un porcentaje de finalización del 51% según FbRef. Pep Guardiola está decidido a jugar a través de Ederson, ya que lo ve como una catapulta para iniciar los ataques. Ederson promedió 30,56 pases por 90 en todos los partidos de la Premier League la temporada pasada. Lo que demuestra que tanto Guardiola como el propio Ederson confían plenamente en su capacidad de distribución. Lloris promedió sólo 22,07 pases por partido, lo que refleja su estilo de juego y que su habilidad es predominantemente con las manos.

Embed from

Otras pruebas sugieren que Lloris no se siente cómodo cuando utiliza los pies, dado el número de errores que se han producido y que han desembocado en gol. Los pases erróneos llevaron al francés a sumar un récord de cuatro errores que acabaron en gol, la mayor cifra de una temporada para él, lo que revela que, a medida que el fútbol ha pasado a exigir a los porteros que utilicen los pies con más frecuencia, Hugo Lloris ha tenido dificultades para adaptarse, ya que carece de la habilidad técnica necesaria en relación con su juego de pies. Ederson, por su parte, sólo cometió un error con los pies en toda la temporada. Les Howie, entrenador con licencia UEFA B, insistió en que los entrenadores ya no ven a los porteros como la última línea de defensa. A medida que el fútbol se transforma tácticamente, los guardametas se están convirtiendo en la primera línea de ataque, y están pasando a ser esenciales para dictar qué zonas clave del campo se utilizan, gracias a su excelente distribución del balón.

Uno de los mayores rivales del Manchester City en los últimos tiempos ha sido el Liverpool de Jürgen Klopp. Uno de los principales cambios que Jürgen Klopp introdujo en el Liverpool fue la búsqueda de un guardameta de doble amenaza en el mercado de fichajes. El brasileño Allison Becker responde a un perfil similar al de Ederson, del Manchester City. Ambos guardametas son los números uno y dos de la selección brasileña, y Alisson Becker fue el elegido en el último Mundial de 2022. Alisson intenta más pases por cada 90 minutos que Ederson, con 33,13 en la temporada más reciente de la Premier League, aunque tiene un porcentaje de finalización inferior, del 82%. Ambos tienen una distancia media de pase extremadamente similar y muy baja. La de Ederson es de 28,2 metros, mientras que la de su homólogo brasileño es de 26,8 metros. Esto pone de manifiesto que ambos porteros están siendo utilizados para ayudar a construir los ataques de su equipo desde su defensa en lugar de chutar en largo.

Imagen de Getty Images

Embed from Getty Images

Durante la temporada 2019/20, Alisson tuvo la mayor cadena xG (goles esperados) por 90. La cadena xG de Raumdata Football analizó el número de secuencias de pases que conducen a un disparo que ha involucrado al portero en algún momento de la acumulación. A Alisson se le atribuyó una cadena xG de 0,25, mientras que Ederson logró un total de 0,23. A juzgar por los datos, los porteros que destacan por su contribución a los ataques de sus equipos se están convirtiendo en joyas para sus entrenadores desde el punto de vista táctico.

El portero de la vieja escuela

Como ya se ha mencionado, en los últimos años los porteros sólo han empezado a convertirse en una amenaza con los pies debido a las exigencias tácticas de sus entrenadores. Según Sam Tighe, periodista de Bleacher Report, ninguna posición ha evolucionado tanto en los últimos 25 años.

A principios de la década de 1990, antes de la regla del pase atrás, los porteros podían recoger el balón tras un pase de un compañero. Esto significaba que los porteros no tenían que usar los pies para sortear situaciones de presión durante el partido. Su papel consistía simplemente en atajar los disparos que no llegaran al fondo de la red y patear el balón en largo para los saques de meta. A pesar de que la parada de disparos es el pan de cada día de la portería, ahora hay nuevas dinámicas que se requieren para ser un portero de élite.

Embed from Getty Images

A menudo se hace referencia aPetr Cech como uno de los mejores porteros de todos los tiempos, pero especialmente en la Premier League. Sin embargo, el fútbol de hace 10 años no es el mismo desde el punto de vista táctico que el de hoy en día. A lo largo de toda su carrera, Cech sólo ha promediado 17,77 pases por partido, mientras que Ederson y Allison han promediado 26,61 y 30,55 respectivamente. A los guardametas de la vieja escuela, como Petr Cech, no se les utilizaba de la misma manera que a los actuales. El guardameta checo pasó la mayor parte de su carrera en la Premier League, en el Chelsea, sin embargo, no fue moldeado para ser un superdotado técnicamente con el balón.

Hace una década, la función principal del guardameta era ser un excelente lanzador, algo en lo que Petr Cech destacaba. Tácticamente, los entrenadores construían los ataques desde atrás a través de sus defensas y del centro del campo. Los porteros tenían un papel muy limitado en el desarrollo de los ataques.

El presente

En 2023, a los porteros se les enseña a tener confianza en su juego con el balón y se está convirtiendo en una práctica habitual que los guardametas se centren en su capacidad técnica. Los conceptos pioneros de Guardiola en relación con la posición de portero se han filtrado a través de la pirámide de la liga inglesa de fútbol.

Darren Currie, entrenador cualificado por la UEFA y actual segundo entrenador del Southend United, explicó que ahora se exige a los porteros que posean y mantengan un alto nivel de habilidad técnica en relación con el juego con los pies, para situaciones de alta presión que puedan desencadenarse durante un partido.

Imagen de Getty Images

A medida que más entrenadores se inspiren en el estilo implantado por Guardiola, será más frecuente ver porteros con un juego de pies extremadamente desarrollado para complementar tácticamente el estilo de su equipo. Equipos como el Brighton, el Brentford y el Aston Villa exigen ahora que su número uno tenga un juego de pies de alto calibre para adaptarse a la táctica de su club.

Hasta hace poco, los guardametas se limitaban a impedir que los disparos del rival entraran en la portería. Sin embargo, en el fútbol actual, los guardametas son atletas con una técnica muy desarrollada, que cada vez son más cruciales en las tácticas de los entrenadores para ayudar al equipo a construir ataques a través de ellos.