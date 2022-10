Análisis del rival: Girona, un equipo con más fútbol que puntos

Aún andamos por el mes de Octubre, pero el partido del sábado en el Metropolitano puede ser definido como la primera final para los de Simeone. Tras las buenas sensaciones dejadas en Sevilla y el irregular partido contra el Brujas, que acabó con derrota y complica el pase a Octavos de Final de Champions League, el conjunto colchonero recibe al Girona con la esperanza de conseguir la victoria y empezar a revertir una situación que ya es muy delicada.

Todas estas circunstancias son, de sobra, conocidas por Michel, técnico del conjunto catalán, que buscará imponer el vistoso juego que a lo largo de la temporada está desarrollando, pero que, por ahora, tan solo le ha dejado 7 puntos en el casillero. Con su habitual defensa de cinco y un ataque muy dinámico buscará disputar la posesión al conjunto de Simeone, que necesita ganar y dejar buenas sensaciones, tanto en defensa como en ataque, para ir olvidando los fantasmas.

Fuente: Instagram Oficial del Girona

Juan Carlos, titular indiscutible

El meta, de 34 años, cumple su cuarta temporada en Girona. Titular prácticamente desde su llegada, consiguió el ascenso y ha afianzado su posición también en la máxima categoría del fútbol español. Considerando Michel que aporta la suficiente seguridad en la portería, parece que de momento su puesto bajo palos está asegurado.

Fuente: Instagram Oficial del Girona

Línea defensiva de cinco

Una de las cosas que caracteriza a este equipo es la defensa de cinco que plantea su entrenador. Lejos de lo que pueda parecer, este sistema esconde detrás a un equipo bastante ofensivo debido a que sus carrileros, Miguel Gutiérrez (izquierda) y Arnau (derecha), ofrecen constantes llegadas al área rival, seña de identidad de este Girona. La línea de tres centrales estará formada por Juanpe, Bernardo y Santi Bueno, que se antojan fundamentales en el sistema defensivo del Girona. Pese a ello, los 12 goles encajados en 7 partidos (la Real Sociedad le hizo 5 en la última jornada) provoca que Michel siga a vueltas con la mejora en la zaga, aunque de momento seguirá confiando en los mismos.

Mediocentro de trabajo y toque

Con la defensa como base de este equipo, a partir de esa línea el Girona va creciendo a medida que los jugadores de medio campo y ataque ofrecen combinaciones muy diferentes. En el Metropolitano podrían saltar al verde Oriol Romeu, Yangel y Aleix García. Un centro del campo que si bien no rehúye del trabajo sin balón, bien es cierto que le gusta prodigarse con la pelota, puesto que el modelo de juego propuesto por el técnico facilita la asociación de jugadores por dentro para dejar la banda a los carrileros. Destaca la presencia de Oriol Romeu, fichado este año, ya que aporta el equilibrio necesario para que los jugadores de tres cuartos de campo puedan descolgarse al área sin dejar espacios atrás. Se podría decir que es la pieza que ensambla todo el engranaje del Girona.

Fuente: Instagram Oficial del Girona

Una delantera de ensueño

El mercado de fichajes del conjunto catalán ya daba pistas de lo que quería su entrenador. La llegada de jugadores de perfil defensivo para el centro del campo contrastaba con lo que se fichaba arriba. Las llegadas de Reinier, Riquelme o el Taty Castellanos dejaba entrever con lo que sería este Girona y, de momento, pese a su situación en la tabla, no está defraudando.

No estará Reinier en el Metropolitano, pero si llegará Stuani tras sus problemas de salud. Un delantero que le tiene tomada la medida al conjunto colchonero, pero que tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo, ya que todo apunta a que el nueve será el Taty Castellanos, jugador que tiene enamorado a Montilivi por su entrega, su garra y por los dos goles anotados en siete partidos que le convierten en el máximo artillero del equipo.

A su lado estará Rodrigo Riquelme. El Atlético de Madrid, como de costumbre, no incluyó la famosa “Cláusula del Miedo” en el contrato de cesión del jugador criado en la Academia. Tras un tímido paso por Inglaterra, Roro la rompió en el Mirandés y se ganó el derecho a decidir en qué equipo de LaLiga quería jugar esta temporada. Y no pudo elegir mejor. El futbolista madrileño, de 22 años de edad, es uno de los líderes de este Girona. Combina trabajo, velocidad, descaro y gol y no son pocos los que ya le ven como jugador del primer equipo colchonero la próxima temporada. Se espera un gran recibimiento del Metropolitano a un chico en el que hay puestas muchas esperanzas y al que no pocos aficionados atléticos esperan ver muy pronto celebrando sus goles con la camiseta del Atleti.