Previa Huesca vs Las Palmas: el líder quiere alargar su marcha triunfal

Llega una nueva jornada en Segunda División y por tanto una nueva oportunidad de ver cómo los equipos se van asentando en este inicio de curso. Poco a poco la famosa sonata de "la temporada acaba de empezar" va perdiendo fuerza y una de las categorías más igualadas del fútbol profesional europeo entra en velocidad de crucero. Así pues, el examen que se le presenta a la UD Las Palmas como a la SD Huesca en El Alcoraz promete ser de gran exigencia. Dos conjuntos llamados a ocupar la zona noble de la tabla a final de curso y, aunque con formas diferentes de ver el fútbol, acumulan rachas muy positivas hasta la fecha.

Presión extra para el conjunto amarillo, que llega a tierras oscenses como líder de la categoría de plata y que pretende extender su marcha triunfal. Único equipo invicto de Segunda, los pupilos de García Pimienta acumulan 23 encuentros de liga regular sin perder y afrontan este importante partido siendo el mejor visitante de la Liga. Pese a que en la isla se quiere mantener la calma y la humildad al tratarse de una carrera de fondo, la ilusión está disparada. La UD se encuentra en la cresta de la ola y la sensación es que cualquier aspecto deportivo está cayendo de su lado.

Solo así se explica el agónico triunfo de Las Palmas la pasada jornada contra el Cartagena (1-0). Se preveía un duelo muy complicado de gestionar ante el Efesé, que había empezado la temporada de manera más que notable. Sin embargo, el equipo grancanario sometió al cuadro albinegro desde el minuto uno, encerrándolo en su propio campo y sin apenas darle opciones en ataque. El choque se les puso de cara minutos antes del descanso, cuando el visitante Pablo Vázquez fue expulsado por doble amarilla.

Jonathan Viera y Benito celebran el gol al Cartagena | Fotografía: La Liga

Tras la reanudación, el equipo asedió a un Cartagena que hizo un ejercicio de fe para defender el resultado y parecía que se iba a salir con la suya. Pero como se ha mencionado anteriormente, la UD está en la cresta de la ola, y si en temporadas anteriores se hubiera escapado este triunfo, en esta ocasión no sería así. Hubo que esperar al minuto 92, cuando Vitolo trenzó una excelente jugada en la izquierda, Benito puso el balón atrás en línea de fondo y Jonathan Viera empujó a gol en el punto de penalti. Extasis total en el Estadio de Gran Canaria.

En el otro lado, el Huesca del Cuco Ziganda ha empezado el curso con mejores sensaciones que en años anteriores. El equipo oscense afronta esta jornada desde la décima posición, a solo tres puntos de los puestos de promoción. Acumulan seis partidos seguidos sin perder, aunque bien es cierto es que en cuatro de ellos han acabado en empate y con la sensación de que, con un poco más de acierto, los aragoneses se hubieran llevado los tres puntos en alguno de ellos.

Sumar fuera de casa siempre es positivo y cuando ese punto se rescata en el último suspiro, esa positividad se multiplica. Si la UD Las Palmas vio cómo el Mirandés le robaba la victoria en el tiempo de descuento, esta vez fue el Huesca el que empató de manera agónica en Anduva. El cuadro burgalés se había adelantado ya en el tramo final del partido por mediación de Salinas pero curiosamente, en el mismo minuto 92 en el que llegó el gol de Viera, el rumano Andrei Ratiu igualó la contienda con buen cabezazo picado en el punto de penalti.

Jugadores del Huesca celebran el gol del empate al Mirandés | Fotografía: SD Huesca

Nueva semana de exigencia en Segunda División

La categoría de plata es siempre igualada porque no da tregua y ningún equipo se puede permitir relajaciones, más aún con el calendario que se avecina. Por segunda vez en la temporada, los conjuntos de Segunda afrontan otro duro puerto de montaña, con cuatro partidos en menos de quince días. Tres de Liga y el estreno esta campaña de la Copa del Rey.

La UD guarda buenos recuerdos del primer tourmalet del curso. Pese a que el empate en casa contra el Ibiza (0-0) dejó un gusto amargo, los amarillos solventaron de manera sobresaliente el doble desplazamiento a Lugo y Ponferrada, con dos victorias por la mínima. Tras el choque en El Alcoraz, la escuadra grancanaria afrontará dos jornadas seguidas como local contra Burgos y Eibar antes de regresar a tierras aragonesas para medirse al Teruel en la competición del KO. Con la visita a La Romareda programada para finales de abril, será la primera vez en la historia que Las Palmas viaje en una misma temporada a las tres provincias que conforman Aragón.

El Huesca concluyó su primer atracón de partidos siendo incapaz de ganar en casa pero tampoco perdiendo (1-1 contra el Lugo y 0-0 ante el Racing) y dando la campanada en el Tartiere frene al Real Oviedo (0-1). Tras el encuentro ante los canarios, el equipo oscense visitará El Toralín y recibirá en casa al Vilarreal B. Su compromiso copero será en tierras malagueñas con el partido contra el Juventud de Torremolinos.

La incógnita de Sandro Ramírez

El posible regreso o de Sandro a Huesca ha marcado la actualidad de esta semana en la isla. El atacante grancanario, que está recuperando sensaciones a pasos agigantados desde que llegó, podría volver a la que fue su casa y de donde se fue por la puerta de atrás. La afición oscense no guarda un grato recuerdo del jugador, que prácticamente se declaró en rebeldía para abandonar el club lo antes posible.

La UD pagó medio millón de euros por la cesión del futbolista, además de guardarse una opción de compra que los amarillos han prometido que ejecutarán sí o sí a final de temporada. El morbo viene dado porque ambos conjuntos acordaron en el préstamo la famosa cláusula del miedo, por lo que Las Palmas deberá abonar al Huesca una cifra cercana a los 200.000 euros si quiere que Sandro juegue esta jornada. Cuando se hizo oficial el fichaje era una idea que prácticamente se descartó. Sin embargo, las buenas actuaciones del futbolista han hecho que el club se plantee de manera seria efectuar dicho pago.

Sandro Ramírez intenta disparar entre dos defensas del Efesé | Fotografía: UD Las Palmas

De hecho, tal y como apunta la prensa grancanaria, quien tiene la última palabra sobre este tema es García Pimienta. Será el técnico amarillo quien decida si Sandro juega o no en El Alcoraz. Aún así, la lógica hace pensar que no, pues Las Palmas tiene disponibles a otros dos delanteros (Marc Cardona y Florin Andone), además que esta temporada ha afrontado partidos con falso 9. De todas maneras, no se descarta la presencia del atacante en la convocatoria, pues el entrar en la lista no computará a efectos de la cláusula.

Echar el cierre en casa, objetivo del Huesca

Quizás el gran debe que tiene el Cuco Ziganda es amarrar victorias como local. El Huesca afrontará este fin de semana su séptimo partido en casa y solo se ha llevado el triunfo en la mitad de esos encuentros. Si bien no es un dato del todo negativo, hace falta dar un salto de calidad en esos números para instalarse en la zona noble. Más aún cuando los tres partidos que no ha ganado en El Alcoraz los ha podido ganar.

Los oscenses vieron cómo el Efesé se llevaba la victoria en el último suspiro tras haber remado contracorriente todo el partido (2-3), una expulsión cuando ganaban al Lugo fue clave en el empate de los gallegos (1-1) y fueron incapaces de superar la sólida defensa del Racing en su último partido en casa (0-0). Son ya siete puntos perdidos como locales y que no van a volver. Oportunidad única de recuperar las buenas sensaciones con la visita del líder.

El Alcoraz, campo maldito para la UD

Las Palmas viaja a un estadio que históricamente no se le ha dado bien. De hecho, después del Santiago Bernabéu (5 empates y 34 derrotas), El Alcoraz es el recinto que más veces ha visitado el cuadro amarillo sin poder ganar. Un total de ocho encuentros, con cinco empates y tres derrotas.

El último encuentro entre ambos en tierras aragonesa fue la temporada pasada. Un partido donde la UD puso el dominio y las mejores ocasiones, pero fue incapaz de batir a un Andrés Fernández en estado de gracia. Sin duda, el portero del Huesca fue el mejor del partido. Al final, empate sin goles que no contentó ni a uno ni a otros.

La última victoria del Huesca como local ante Las Palmas fue en la 19/20. Un gol del japonés Okazaki al borde del descanso fue el único tanto del partido. La UD se quedó en los instantes finales con un futbolista menos por la doble amarilla a Mantovani. De la actual plantilla amarilla, tan solo tres jugadores disputaron aquel encuentro: Eric Curbelo, Benito Ramírez y Álvaro Lemos.

El árbitro: González Esteban (comité vasco)

El árbitro designado para este encuentro es Jon Ander González Esteban. Ya sabe lo que es dirigir esta temporada tanto al Huesca como a la UD. Fue el árbitro del empate de los oscenses contra el Levante (0-0) y de los amarillos en su triunfo al Granada (2-0). En los seis choques que ha arbitrado esta campaña, ha mostrado 30 tarjetas amarillas (media de cinco amonestaciones por encuentro), ha expulsado a cuatro jugadores (tres de ellos por roja directa) y ha señalado un penalti, precisamente a favor de Las Palmas y que se encargó de transformar Jonathan Viera.

En su historial, González Esteban ha dirigido 9 partidos a la UD, entre ellos dos derbis. El balance es de cuatro victorias amarillas, dos empates y seis derrotas. En los cuatro partidos que ha arbitrado al Huesca, el equipo solamente ha ganado uno y fue precisamente a Las Palmas, en el 1-0 de la 19/20.

Declaraciones de los entrenadores

Cuco Ziganda (SD Huesca): "Vamos a enfrentarnos al equipo más completo de Segunda con diferencia. Tenemos que saber adaptarnos y sobre todo sacar partido a las fortalezas que tenemos defensivamente. Hay que ser más completos y no encasillarnos en un modelo de juego".

"Contra el Mirandés me gustó mucho el equipo hasta el gol de ellos. Me gustaría que tengamos más minutos así. Si en el bloque medio nos encontramos bien, tenemos que ser capaces de hacer daño con la pelota".

García Pimienta (UD Las Palmas): "Aunque Huesca y Las Palmas tengan virtudes y características distintas, el objetivo de los dos es el mismo: ganar. La diferencia en la clasificación actual no es la misma que la diferencia real entre los dos equipos. El no haber ganado nunca allí es un aliciente más. Sabemos que si estamos al 100% estaremos muy cerca de la victoria".

"Lo único que me ha dicho el club es que si necesito a Sandro, está disponible, así que va a a viajar. Nosotros cedimos a Pinchi al Mirandés y no tuvo ningún problema para jugar. Es un tema entre clubes. Si juega está claro que hay una penalización, pero el club no me ha puesto ningún problema para utilizarlo".

Alineaciones previsibles