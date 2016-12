Abelardo: "Nos daría una alegría pasar de ronda, pero lo principal es la Liga"

Abelardo en el banquillo durante un partido | Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Momento complicado el que está viviendo Abelardo Fernández al frente del Real Sporting de Gijón. Después de sucumbir ante Real Madrid, imponerse a Club Atlético Osasuna y sumar dos nuevos traspiés frente a Espanyol y Villarreal, el cuadro rojiblanco cierra el 2016 en puestos de descenso, empatado a puntos con el Valencia, equipo que tiene un partido menos que los sportinguistas, lo cual hace que la reflexión se deba hacer claramente en el seno rojiblanco. Abelardo tiene ante sí una oportunidad para probar a los jugadores que menos minutos han tenido hasta el momento, además de permitir a jugadores del filial poder demostrar sus dotes en Ipurúa. El pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey está complicado para el Sporting, pero el técnico no acudirá a tirar la eliminatoria, sino que buscará en los noventa minutos dar la vuelta al 1-2 de la ida para recuperar las sensaciones perdidas y dar una alegría a la parroguia sportinguista.

"Cada vez que pierdo me afecta, la racha es la que es y yo me siento el máximo responsable"

Como no podía ser de otra manera, Abelardo afronta con ganas e ilusión el partido de vuelta ante el Eibar, dejando a un lado el traspiés del sábado contra el Villarreal. "Es un partido más y una competición más, sabemos que tenemos la eliminatoria cuesta arriba, pero pondremos todo nuestro empeño por poder pasar, defendemos al Sporting e intentaremos remontar el resultado. Cada partido me afecta mucho, lo he dicho muchas veces, soy de aquí y cada vez que pierdo me afecta, la racha es la que es y yo me siento el máximo responsable", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Abelardo Fernández ni mucho menos se encasilla en un mismo sistema de juego, pensando en próximas incorporaciones y en contar con gente del filial. "El 5-4-1 es un sistema que estamos utilizando como usamos otros, no va a ser fijo, en Copa no lo vamos a usar, y a lo mejor el siguiente partido ante Las Palmas sí lo utilizamos. Cualquier jugador que venga en invierno es posiblemente porque no tiene minutos en su equipo, pero cada vez que tengo la oportunidad de subir a alguien de la cantera lo hago, soy un defensor a ultranza de la cantera, si podemos mejorar la plantilla lo haremos, buscaremos soluciones en otro aspecto de cosas también, a ver si se puede hacer", concluyó.