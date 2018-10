Ecuador Mundial F1: que el ritmo no pare

Mercedes o Ferrari, esa era la cuestión al principio de la temporada, muchos no saben decir quien es mejor que el otro; están igualados, los alemanes siguen siendo superiores, los italianos han dado el gran salto, división de opiniones en el paddock. Lo que realmente es cierto es que, están dando una maravillosa lucha, principalmente entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, los dos candidatos al título.

Lucha abierta por el Mundial

Tras la carrera del Hungría, el actual líder del Mundial es Lewis Hamilton con 213 puntos, 24 de diferencia respecto a Vettel, tras dos carreras donde la lluvia se alió con el británico. En Alemania fue en la recta final de la carrera, donde su rival cometió un error y dijo adiós a la victoria cuando rodaba líder en solitario.

Esa carrera de Lewis no fue nada fácil, ya que tuvo que remontar desde la decimocuarta posición. En Hungría, de nuevo la lluvia, pero esta vez durante la clasificación, consiguió la pole y nadie le bajó de lo más alto y tampoco vio peligrar su victoria. Dos mazazos importantes en apenas una semana, pero aún quedan nueve carreras y poca diferencia de puntos.

Hamilton y Vettel en el podio de Hungría | Foto: Getty Images Europe

No solo por el Mundial hay lucha directa, los dos finlandeses de la parrilla luchan por el tercer puesto, Kimi Räikkönen gana la batalla por el momento con 15 puntos de ventaja sobre Valtteri Bottas.

Hamilton ha sido el piloto que más ha ganado esta temporada, cinco victorias, las cuatro de Vettel y los tres que se reparten Red Bull, dos para Daniel Ricciardo y una para Max Verstappen, que también luchan por la quinta plaza del Mundial, el australiano 13 puntos por delante.

En cuanto al campeonato de Constructores, a Mercedes y Ferrari tan solo les separan diez puntos. Red Bull está tranquilo en esa tercera plaza, ya que Renault se encuentra 141 puntos por detrás, pero que no se despisten mucho de los franceses, son quienes les suministra motores esta temporada, pero no la siguiente.

Quién lo diría, pero Haas, Force India y McLaren están luchando por la quinta plaza, tan solo hay catorce puntos de diferencia entre Haas y McLaren. Los malayos, ya con nuevo dueño, están en la sexta plaza. Toro Rosso y Alfa Romeo Sauber luchan por esa deseada octava posición, mientras que Williams no está y tampoco se la espera.

Resumen carrera a carrera

Australia, el lío de Haas

Parecía que todo iba a ser como antes, con Hamilton saliendo de la Pole, pero las carreras locas tan solo son para los espabilados. Lo que si dejaba el sábado es que Haas se posicionaba como el cuarto equipo de la parrilla y podría haber sumado un gran puñado de puntos.

Primero fue Magnussen, después Grosjean. Fatal carrera de Haas en Australia | Foto: Getty Images AsiaPac

En Melbourne también se vio lo impaciente que puede ser Verstappen, en la salida fue superado por Kevin Magnussen e hizo un trompo en la vuelta diez, fruto de la frustración que estaba sufriendo al no poder pasarle.

En la vuelta 23 comenzaba la tortura para Haas, Magnussen tendría que parar su coche porque la rueda trasera estaba mal ajustada, dos vueltas más tarde, Romain Grosjean sufría lo mismo. Esto provocaba un VSC, Vettel lo aprovechó para hacer el undercut a Hamilton y llevarse la primera victoria del Mundial.

Baréin, de nuevo los pit-stop fatales

La segunda pole del Mundial fue para Vettel, demostrando que Ferrari había dado el paso que necesitaba para intentar plantar cara a Mercedes, por detrás Hamilton remontando tras haber cambiado la caja de cambios. Dejó grandes adelantamientos como el triple que le hizo a Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg.

De nuevo, el nerviosismo pasó factura a Verstappen y llegó a tocarse en la primera curva con Hamilton, el holandés sufrió un pinchazo y dijo adiós prácticamente a la carrera. Además, su compañero tampoco tuvo mucha suerte, en la segunda vuelta abandonaba por un fallo en su motor Renault.

Otra vez, las paradas fueron un horror, esta vez en el box de Räikkönen, salió antes de tiempo y se llevó a Francesco Cigarini, mecánico de la Scuderia, por delante, el incidente fue tan grave que le rompió la pierna y tuvo que ser operado. La victoria fue para Vettel, pero todos se quedaron con el sorprendente cuarto puesto de Pierre Gasly con Toro Rosso y su motor Honda.

China, Red Bull consigue la primera victoria

En este circuito, Mercedes devolvió el undercut de Australia a Ferrari, pero los protagonistas fueron Valtteri Bottas y Vettel, quienes también dejaron una buena lucha por la primera plaza. Aunque finalmente la victoria no fuera para ellos.

La gran sonrisa de la parrilla volvió a aparecer | Foto: Getty Images AsiaPac

En la horquilla de la recta anterior, hubo grandes toques. En primer lugar, los dos Toro Rosso, Brendon Hartley tenía que dejar pasar a Gasly, pero no se entendieron y llegaron a tocarse, el neozelandés trompeaba y el francés acabó con grandes daños en su alerón y salió el Safety Car.

En este momento, todo cambió, Red Bull hizo doble parada para ir a por la victoria. Verstappen se la hubiera llevado si no hubiera sido impaciente como venía haciendo, primero se salió de pista tras una lucha con Hamilton y luego tocó a Vettel en la horquilla mencionada anteriormente. Mientras tanto, Daniel Ricciardo remontaba poco a poco hasta que acabó adelantando a Bottas, que iba líder, en la curva cuatro, una maniobra muy comentada en el paddock.

Azerbaiyán, Bakú nunca defrauda

En la primera vuelta ya hubo lio, toque entre Sergey Sirotkin, Hülkenberg y Alonso. El español llegó sin alerón, sin dos ruedas y controlando el coche de una manera increíble, sangre de campeón. Por otro lado, Räikkönen se llevó puesto a Ocon y el de Force India acabó contra los muros.

Cuando todo volvió a la normalidad comenzaba la lucha entre los Red Bull, toques, adelantamientos, más toques, hasta que pasó lo que tenía que pasar. Ricciardo se llevó por delante a Verstappen en la frenada de la curva uno y doble abandono.

Hubo Safety Car y la carrera se volvió más loca. Durante el mismo Grosjean se iba contra el muro calentando las ruedas y además dijo por radio: “Creo que Ericsson me ha tocado”, algo que desató las risas. En el relanzamiento, Vettel pasó a Bottas, pero se pasó de frenada y fue adelantado por Hamilton y su compañero. Y aún iba a haber sorpresas, pinchazo de Bottas a tres vueltas de llevarse la victoria, dejándole en bandeja la primera victoria de la temporada a Hamilton. Bakú nunca defrauda en cuanto a las carreras locas y los listos aprovechan la ocasión, como Sergio Pérez consiguiendo el tercer puesto.

España, susto en la salida

La primera vuelta fue accidentada y podría haber acabado mucho peor. Grosjean se salió del circuito, al intentar volver a pista -derrapando- formaba un humo que impedía la visibilidad y Hülkenberg y Gasly chocaron contra él, poco pasó para lo que podría haber sido. Y aquí de nuevo Verstappen fue ambicioso y se tocó con un Williams destrozando su alerón delantero.

La carrera fue sencilla para Hamilton, quien se llevó la victoria sin problemas, ninguna opción para Ferrari a lo largo del fin de semana consolidando su posición en lo más alto del Mundial, además Mercedes se ponía por delante en el Mundial de Constructores respecto a Ferrari.

Mónaco, de nuevo alegría para Ricciardo

Ricciardo salvó la victoria milagrosamente, desde la vuelta 28 se quedó sin MGU-K, demostró que sin él se puede acabar una carrera, pero llevarse la victoria tan solo si corre en un circuito como lo es Mónaco, en otro escenario, otro gallo hubiera cantado. El australiano ganaba por primera vez en el Principado, su sonrisa era mayor de lo habitual, la Fórmula Uno le debía ganar por esas estrechas y preciosas calles.

Aquí también se vio el primer abandono de la temporada de Alonso por un fallo en su caja de cambios, estaba siendo una gran carrera del asturiano. También lo fue para Mercedes, un circuito que se le ha dado realmente mal y que salvó los muebles con un buen tercer puesto de Hamilton.

Canadá, Ferrari volvía a aganar

En la salida se vio otro gran accidente entre Lance Stroll y Hartley, donde el de Toro Rosso se subió por encima del Williams y también de las protecciones, sin consecuencias graves. Las luchas en pista fueron bonitas, como siempre entre Charles Leclerc y Alonso, que no es la única que han dejado esta temporada, aunque finalmente el español tuvo que retirarse.

El fin de semana para Mercedes no fue nada bueno, Ferrari aprovechó el tirón para llevarse la victoria con Vettel y volver al liderato de pilotos un punto por encima tras el quinto puesto de Hamilton.

Francia, el retorno al pais galo

Un punto donde empezaron las pullas entre Ferrari y Mercedes, ya que en la salida Vettel se llevó por delante a Bottas y Hamilton llegó a decir que usan estrategias para llevarse las victorias, algo que no sentó nada bien a los italianos.

El britanico ganó en Francia | Foto: Getty Images Europe

Hamilton conseguía su tercera victoria, con quinto Vettel y volvía a lo más alto de la clasificación de pilotos.

Austria, lo nunca visto

Desde Barcelona 2016 no se veía a los dos Mercedes fuera de la carrera, en aquella ocasión no fue por un fallo mecánico sino por un accidente entre Hamilton y Nico Rosberg, pero está vez si fue por ese tipo de fallos. Era la casa de Mercedes y este tipo de circunstancias duelen más, primero Bottas paraba su coche por problemas de motor, momento en el que Verstappen aprovechaba el VSC para hacer su parada, esta fue la clave.

Poco antes del final de la carrera, Hamilton tenía también problemas de potencia, antes lo sufrió también Ricciardo, es por eso que, Verstappen se aprovechaba para dar la tercera victoria a Red Bull y conseguir la primera para él en la temporada. Un incentivo que necesitaba tras su mala racha.

Gran Bretaña, Vettel arruinó la fiesta a Hamilton

En la primera vuelta fue Räikkönen quien tocaba a Hamilton para dejarla al final de la parrilla, las palabras volvían a cruzar de un lado a otro del paddock. El británico acabó siendo segundo tras un gran remontada, pero no pudo hacer nada para impedir la victoria de Vettel tras un gran adelantamiento a Bottas, dando así un golpe sobre la mesa en el campeonato.

Aquí también se vio el abandono de Sainz por un accidente con Grosjean, en lo que era la primera curva antiguamente. Más luchas, Räikkönen y Verstappen, donde el finés salió ganando y más tarde el de Red Bull volvía a perder los nervios y acabó abandonando.

Alemania, Hamilton devuelve el hachazo a Vettel

Hamilton tuvo una mala clasificación, su rival acabó con la pole, pero las carreras son los domingos. Se preveía lluvia y llegó al final de la carrera, muchos se lo jugaron poniendo intermedios o neumáticos de lluvia extrema, solo lo hizo Gasly, cuando empezaban a caer cuatro gotas, si hubiera diluviado, la estrategia era magnífica.

Vettel cometió un error que puede valer un Mundial | Foto: Getty Images Europe

Pero el devenir principal de la carrera no estuvo en esos cambios locos. En primer lugar, Hamilton iba remontando poco a poco, todos daban por hecho la victoria de Vettel, pero la lluvia a veces te la juega y el alemán tuvo un gran fallo en la única curva que no puedes fallar.

También se vivió una gran conversación entre Lewis y su ingeniero, primero le dijo que entrara a boxes, luego que no y el "In, in, in", se volvió famoso. Cerca estuvieron de perder la victoria si los comisarios hubieran decidido penalizarle. Hamilton se puso líder del campeonato tras un sábado horrible.

Hungría, de nuevo la lluvia ayuda a Mercedes

No fue en la carrera, pero si en la clasificación. Un circuito que no se le da nada bien a Mercedes, la lluvia les ayudó y Hamilton consiguió la pole. La tarea de la carrera era llevar el coche a la meta y ganar y así lo hizo. Además, dejó la ventaja en 24 puntos respecto a Vettel para irse demasiado tranquilo de vacaciones.

En la recta final de la carrea, Bottas sufría muchos problemas de neumáticos. En primer lugar, al defenderse de Vettel, le tocó y rompió su ala delantera, el alemán pudo continuar sin daños. Vueltas más tarde, se intentó defender de Ricciardo y llegó a tocarle en la curva uno, el australiano no quiso darle importancia porque quedó delante del finés, pero el de Mercedes sufrió una penalización de cinco segundos.

Verstappen reventó del todo dentro de su monoplaza por culpa de los continuos fallos del motor Renault, el año que viene ya no trabajarán juntos, por lo que el cruce de palabras puede ser mortal en plena lucha por el tercer puesto del campeonato.

Fernando Alonso celebraba su cumpleaños, donde ganó su primer GP de Fórmula Uno, lo hizo con un gran octavo puesto ayudado de la gran estrategia de su equipo. Fue una pena el abandono de Stoffel Vandoorne en la caja de cambios, pero hubieran puntuado con ambos monoplazas.

Alonso, siempre luchando | Foto: Getty Images Europe

Lucha hasta el final

La temporada se ha dado así hasta el momento, pero esto, para nada, ha acabado. Tal y como están las cosas de igualadas entre Ferrari y Mercedes, el campeonato se va a decidir por detalles mínimos.

Los dos candidatos han fallado varias veces, pero seguro que volverán de las vacaciones con la mente relajada, ya saben que entran en una fase crucial, el quinto campeonato está en juego, y por el bien de los aficionados, se espera que no se decida hasta Abu Dabi.