Anuario VAVEL 2017. Borna Coric: la estrella que no termina de dar su mejor luz

Coric comenzó en 2017 recuperado operación de rodilla que lo llevó el 27 de septiembre del 2016 a dar por terminado su año tenístico. El croata se presentó en el Aircel Chennai Open a principio de temporada, donde perdió en primera ronda con quien a la postre, el ganador de las finales del Master de la Nueva Generación en Milán, el coreano Hyeon Chung en set corridos por 6-3 y 7-5. Coric quien había sido finalista en el 2016, no pudo sostener los puntos ganados el año pasado y por ello salió del top 50 para posicionarse en el puesto 57 del ranking mundial, las lesiones y su falta de ritmo le jugaron una mala pasada en el comienzo del 2017. Por ello en el Abierto de Australia era de esperar que no encuentre su nivel, y fue así que cayó en primera ronda con el ucraniano Alexander Dolgopolov por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6. Terminando una desafortunada gira en Oceanía.

Tras haber dejado Australia se fue a Francia a jugar el torneo bajo techo de Montpellier donde continuó con su mala racha, aunque el croata luchó durante tres sets contra el británico Aljaz Bedene, donde su rival impuso las condiciones de juego, cayendo con dureza en el tercer set por 7-5, 4-6, 6-1. Tras caer en primera ronda en el ATP 250 de Montpellier, Coric cayó al puesto 61 del ranking del ATP. Tras perder en las tres primeras presentaciones del año, Borna logro acceder a la segunda ronda por primera vez en la temporada en el ATP 500 de Rotterdam, donde logro un ajustado triunfo contra el ruso Karen Khachanov por un doble 7-6. Tras lograr atravesar el primer partido de un torneo, cayó en la segunda ronda contra su compatriota Marin Cilic en tres set por 6-1, 2-6 y 6-4.

Luego de jugar en Holanda viajó a Delray Beach, donde en la previa del torneo manifestó que había reformateado su carrera, tras la lesión cambió de entrenador y que estaba buscando su mejor nivel y fue así que en su primer viaja a los estados Unidos el croata dijo, “Fue difícil regresar pero ahora estoy más o menos bien”. Lo del cambio de entrenador fue muy importante en su vuelta de la lesión, por ello en la entrevista a ATPWorldTour.com en Delray Beach, Borna Coric se mostró mucho más entusiasmado con su nuevo entrenador, Ivica Ancic, a quien conoce desde que tiene 12 años. Ancic es el hermano mayor del ex jugador Mario Ancic, quien llegó al No. 7 del Emirates ATP Rankings y ganó tres títulos ATP World Tour, pero tuvo que retirarse en 2011 por problemas de salud, incluyendo complicaciones con munonucleosis.

Por ello el croata añadió que, “Creo que es importante conocer a la persona con la que vas a viajar tal vez el resto de tu carrera”, dijo Borna. “Obviamente creo que haremos un Click”. Coric espera tener estabilidad con Ancic. “Es difícil cambiar cada seis meses porque obviamente cada entrenador tiene un punto de vista diferente sobre lo que necesitas para jugar y una mentalidad diferente”. “Necesito ser más agresivo de lo que era, necesito ser muy cuidadoso de no ser demasiado agresivo”, dijo Coric. “Si sólo entrenas para atacar, vas a perder una parte de tu juego, que es la defensa, la mejor parte del juego. Así que necesito ser cuidadoso en no perder eso”. “Ese es el balance que necesitas encontrar, que viene con partidos, que obviamente estoy buscando ahora”.

Y por ello en Delray Beach, empezó a encontrar de a poco su ritmo, y en la primera ronda barrió al colombiano Santiago Giraldo 6-2, 6-3 necesitando tan solo 68 minutos para avanzar a la segunda ronda, donde se medía con el máximo favorito Milos Raonic. El canadiense fue para Coric una vara muy alta y en dos set se quedó con el partido. El croata continuaba oscilando entre los primeros cincuenta y sesenta y en Acapulco Coric, tras pasar una accesible primera ronda volvió a cruzarse con su compatriota Marin Cilic quien le ganó nuevamente y de la misma manera que en Rotterdam.

Su paso por Indian Wells fue fugaz, se topó con Henrl Laaksonen cayendo en la primera ronda en tres set, rápidamente Coric intentando buscar ritmo, jugó el Challenger de Irving, torneo en el cual tuvo una buena victoria contra el argentino Horacio Zevallos, para luego perder con el Alemán Dustin Brown. En este partido, Brown sacaba para ganar pero el croata tenía bola de break a favor y, por ende, la oportunidad de equilibrar el partido. Segundo saque del alemán y bola que se va clarísimamente fuera. No es descabellado decir que unos 30 centímetros separaron a la pelota de la línea... pero los árbitros la dieron por buena, ante la incredulidad e indignación del croata y el beneplácito de un Dustin complaciente. El partido acabó cayendo del lado de Brown, que lo cerró en ese mismo juego.

Luego de perder con el alemán viajo a Miami lugar en el que tuvo un gran torneo, pasando las dos primeras rondas ganándole al español Granollers y luego dando la sorpresa del torneo al vencer al top Ten Dominic Thiem en la segunda ronda en dos set para perder en tercera ronda con el hábil francés Mannarino.

La arcilla le da la gloria

Marruecos recibió a joven croata con los brazos abiertos, los mismos que lo hicieron llegar a la final en el 2016, y fue así que luego de vencer al argentino Schwartzman en primera ronda, sufrir en la segunda ronda contra el local Reda El Amrani venciéndolo por 6-2,3-6, 7-6(5) tras dos horas y 41 minutos de juego y después de vencer al checo Jiri Vesely, para meterse en su tercera final ATP, donde lo esperaba el alemán Philipp Kohlschreiber, un rival durísimo en cualquier superficie. Y fue en Marruecos donde luego de haber perdido en el 2016 la final contra el argentino Federico Delbonis en dos mangas (6-2, 6-4), logró titularse campeón del torneo de Marrakech (antiguo Casablanca) al derrotar en tres parciales al alemán de 33 años Phillipp Kohlschreiber por 5-7, 7-6 (3), 7-5.

Con este triunfo Coric lograba no solo su primer título ATP, sino que además mejoraba su registro en lo que iba del año, logrando diez victorias y ocho perdidos, dejando atrás cuatro derrotas en primera ronda en anteriores torneos. Tras la victoria el croata indico que, “Es una sensación impresionante. No sabía qué esperar cuando vine aquí, y no estaba en la mejor forma. Pero he estado trabajando muy duro en los últimos tres o cuatro meses, y ahora está dando sus frutos”, además manifestó que “Estaba enfocado en todos los partidos y no perdí mi calma. Simplemente jugaba muy bien y me servía muy bien y eso me facilitó mucho”.

Luego de sus mejores siete días de su carrera, Coric muy cansado volvió a caer en una primera ronda, esta vez ante el francés Jeremy Chardy en el Master 1000 de Montecarlo. Muy cansado tras un desgaste importante en Marruecos, el croata no pudo soportar los tres set de partido y cayó por 7-6 (3), 3-6 y 6-3 en dos horas y 44 minutos de encuentro.

La misma suerte la tuvo en Gazprom Hungarian Open de Budapest y en el TEB BNP Paribas Istanbul Open, pareciendo no encontrar nuevamente el rumbo de juego, luego de Marruecos. Pero al croata lo esperaba la Caja Mágica de Madrid donde accedió al cuadro principal como 'lucky loser', en primera ronda se enfrentó al hermano mayor de los Zverev, a quien le ganó en dos set. “En los últimos años he estado jugando mucho mejor en torneos de tierra, pero durante toda mi vida había pensado que las pistas duras eran mejor para mí, además creo que necesito todavía mejorar un par de cosas en mi juego para ser más consistente y poder vencer a esos chicos que están sobre el puesto 19, 18 y 17, contra los que he perdido ya algunos partidos. Con algunos bloques de entrenamientos específicos, podré mejorar”, comentó.

Y fue así que no solo paso la segunda ronda, sino que además en octavos venció al hasta ese momento el número uno del mundo el inglés Andy Murray por 6-3 y 6-3. Tras la victoria el croata dijo, "Es una gran victoria, la mejor de toda la temporada. Me dará confianza, la cual es muy importante en el tenis. También mi ránking mejorará mucho tras este torneo, a partir de ahora no tengo que defender puntos, sólo puedo ir hacia arriba. Hoy me sentí especialmente bien en la pista, creo que ser un 'lucky loser' te quita algo de presión y puedes sentirte más liberado". Sobre su recuperación de la lesión, "No tenía otra opción, tenía que operarme para poder recuperarme del todo. No estoy sorprendido, me tomé el tiempo necesario para volver con garantías. Es cierto que los dos primeros meses fueron muy malos. Había estado fuera dos meses y medio y me costó un poco coger el ritmo de competición. Por primera vez en tres meses, he sentido que puedo volver a jugar otra vez mi mejor tenis".

En cuartos de finales, el austríaco Dominic Thiem, puso fin a su estadía en la caja mágica, no dándole opciones y venciéndolo por 6-1 y 6-4. En un partido donde el austríaco con precisos tiros ganadores, pocos errores no forzados y con un espectacular juego desde el fondo de la cancha, volvió a ofrecer una brillante y vistosa clase de tenis. El croata sintió el desgaste del partido pasado y tardó en adoptar la intensidad necesaria para afrontar el encuentro de cuartos de final. La poca energía y agresividad del croata le permitió a Thiem asumir el papel de protagonista y jugar el partido a su manera, quien se lució y utilizó una gran variedad de recursos durante la hora y veinte de acción.

Francia fue su última etapa de tierra batida, donde tras perder en primera ronda en Lyon, lo volvió a hacer en Roland Garros donde perdió en un duro partido contra el norteamericano Steve Johnson.Luego de un mal paso por el césped de Londres, busco en el cemento sus mejores sensaciones, donde en Montreal se topó en segunda ronda contra Rafa Nadal con el que tenía las estadísticas a su favor habiéndolo vencido en los dos anteriores enfrentamientos, pero el español lo pasó por encima venciéndolo fácilmente por 6-1 y 6-2.

La estadía de Coric en Cincinnati duró muy poco, pero lo impulsó a dar batalla en el Winston-Salem Open, donde tras ganar sus dos primeros partidos, perdió en cuartos de final con el alemán Struff. Esta buena seguidilla de partidos lo impulsó a tener una actuación decorosa en el USOpen, logrando llegar a la tercera ronda venciendo previamente al alemán Alexander Zverev a quien le ha ganado en júnior en un sin números de oportunidades pareciendo tener la fórmula para ganarle.

La última parte del año no fue muy buena, perdió en las primeras rondas de St. Petersburg Open, Chengdu Open, en el Master 1000 de Shanghái y en Moscú. Tras tantas derrotas cayó al puesto 59 del ranking ATP. Recién es Suiza y París pudo atravesar la primera ronda, pero en ambos torneos fue frenado por su sombra negra de este año, su compatriota Marin Cilic. Estas victorias le permitieron al no defender puntos llegar al puesto 48 del ranking Mundial.

El resurgimiento en las finales de la Next Generation

Tras un año muy irregular, Coric buscaba darle la vuelta a este mal final de año e intentar coronarse campeón en las primeras Next Gen ATP Finals de la historia. Y no estuvo lejos, ya que tras vencer ganar su grupo venciendo a Donaldson, Medvedev y Khachanov, perdió en semifinales el ruso Andrey Rublev en tres set. El Master de Milan, le permitió volver a encontrar su ritmo, pero no pudo tapar el mal año que tuvo el croata, aunque haya logrado su primer título, nunca pudo despegar y su tenis todavía no logra encontrar esa continuidad que necesita para poder encaminarse a ser la estrella que todavía no es.