Previa Puebla vs Mazatlán: a alzar el barco

El Club Puebla se medirá este viernes ante el Club Mazatlán en la sexta fecha de la fase de regular de la Liga MX, el encuentro se disputará este viernes en punto de las 19:05 horas en el Estadio Cuauhtémoc, donde ambos equipos no están teniendo un buen inicio de torneo.

Getty Images

¿Cómo llegan?

Puebla viene de perder ante Atlético San Luis con un marcador de 2-0 el pasado jueves, consiguiendo su tercera derrota del torneo y ubicándose en la cómo décimo quinto en la tabla, con cuatro unidades.

Mazatlán viene de perder ante Juárez como local, con marcador de 3-2 en el Estadio Kraken pero no pudieron conseguir su primer victoria, pues con la crisis que están teniendo no se ven con mucha motivación, se encuentran en el ultimo lugar con 0 puntos.

Últimos encuentros

Ambos equipos se han visto las caras un total de 6 veces, dejando la balanza a favor del Puebla con 4 victorias, 1 para el Mazatlán y 1 empate, en todas las competencias.

Mazatlán FC 2-4 Puebla, 1 Jul, 2022, Liga MX

Puebla 2-2 Mazatlán FC, 8 May, 2022, Liga MX

Mazatlán FC 2-1 Puebla, 29 Abr, 2022, Liga MX

Puebla 2-0 Mazatlán FC, 19 Oct, 2021, Liga MX

Puebla 3-1 Mazatlán FC, 2 Abr, 2021, Liga MX

Ficha técnica del encuentro

Partido: Puebla vs Mazatlán

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

Fecha: viernes 10 de febrero del 2023.

Horario: 19:05 horas (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: ESPN, Star+ y Azteca 7

Pieza clave

A pesar de la desbandada de jugadores al Puebla, quienes se quedaron sin varias de sus estrellas, Federico Mancuello ha logrado ser una pieza importante dentro del andar de su club. Con el penúltimo encuentro de 2-1 ante Monterrey, Mancuello anoto un gol antes del medio tiempo, por lo que los ánimos de los camoteros no están al tope tras los malos resultados.

MEXSPORT

Busca oportunidad

Ariel Nahuelpán lidera a este club después de darle muchas alegrías en el torneo, donde en este torneo marco un solo gol en 4 encuentros, teniendo gran regularidad en el club y siendo al momento un referente en la delantera del club, pese a la mala racha del club, en cada partido ha estado al frente creado peligro.

Mazatlán FC

Posible alineaciones

Puebla

1 Antony Silva, 21 Gastón Silva, 26 Ivo Vázquez, 204 Emilio Martínez, 17 Emanuel Gularte, 5 Diego de Buen, 10 Federico Mancuello, 14 Pablo Parra, 24 Raúl Castillo, 15 Guillermo Martínez, 28 Martín Barragán.

Mazatlán

1 Ricardo Gutiérrez, 4 Efraín Orona, 18 Enrique Cedillo, 19 Raúl Sandoval, 28 Jorge Padilla, 6 Roberto Meraz, 35 Jefferson Intriago, 32 Ariel Nahuelpán, 9 Aké Arnaud Loba, 10 Nicolas Benedetti, 7 Édgar Bárcenas.

Nuevo DT

Presentado como nuevo DT del Mazatlán FC, el argentino Rubén Omar Romano indicó que sabe de la responsabilidad que tiene al tomar al equipo, último lugar del Clausura 2023.

“Yo no me retiré nunca. El hecho de que paré algunos años, voy a ser sincero. Estaba esperando opciones dentro y fuera de México, porque en mi cabeza está ir por un título, se me ha negado. La idea era esperar un momento para aparecer nuevamente , no salió esa oportunidad y aparece esta oportunidad”, dijo Romano.

Mazatlán FC

“Yo conozco al equipo, a la institución porque viene de Morelia y tenemos los elementos para sacarlo del mal momento, el futbol es así, de momentos", agregó.

“Hoy los objetivos son claros y es pensar en Puebla, no vengo a ilusionar a la gente y decir que vamos a calificar, todo a su debido tiempo. Hoy Puebla, Querétaro, Pachuca, Pumas y en medida que vamos a ir sacando algunos resultados Baños viendo. Pero lo más importante es el próximo partido porque tenemos que cambiar esa inercia de perder".

El argentino firmó un contrato por un año, en esta nueva aventura con el cuadro mazatleco, donde ya trabajo con el club desde este lunes de cara a la jornada 6.