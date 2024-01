Previa Chivas vs Santos: el comienzo de una nueva era

El torneo comenzará para Chivas este próximo sábado cuando en a cancha del Estadio Akron se enfrenten a Santos Laguna, en lo que pinta a ser uno de los encuentros más interesantes de la jornada 1.

Fernando Gago se estrenará ante la afición rojiblanca en su primer partido oficial, el equipo ha trabajado de buena manera en la pretemporada y busca traspasar ese buen momento vivido a la cancha, cuando enfrenten a un conjunto lagunero con ganas de revancha.

El conjunto rojiblanco no terminó el pasado certamen como ellos querían, tuvieron un buen comienzo, pero el parón por la Leagues Cup perjudico anímicamente a los jugadores. Un cierre irregular y un partido de ida completo no fueron suficientes para amortizar la dolorosa derrota sufrida en Ciudad Universitaria contra unos inspirados Pumas UNAM.

Foto: Getty Images

Por su parte, los dirigidos por Pablo Repetto buscarán revertir la faceta mostrada el torneo pasado, los laguneros están acostumbrados a ser un equipo competitivo y que busca siempre los puestos altos de la tabla. Desde la llegada del técnico uruguayo hemos visto una irregularidad que no se veía desde hace mucho tiempo en Torreón.

Lo más rescatable del semestre fue el regreso de Carlos Acevedo, quien regresó en mejor forma después de la lesión sufrida con la Selección Mexicana en verano, antes de disputar los compromisos de Nations League y de la Copa de Oro.

Otro aspecto destacado fue la dupla conformada por Juan Brunetta, quien ya no pertenece a la institución, y por Harold Preciado. Juntos complementaron un ataque lagunero que tuvo poco brillo ante la inestabilidad defensiva que mostraban cada enfrentamiento.

Foto: Orlegi Sports

¿Cómo llegan ambos equipos?

Por el lado rojiblanco, como se ha comentado tuvieron una pretemporada ideal, sus compromisos disputados lograron tener buenos resultados, los pocos refuerzos que han llegado tuvieron minutos. Evidentemente, no está tan lejos de ser de las mejores plantillas de México, pero hay mucha calidad.

Si bien en pretemporada hubo buenos resultados, pudimos ver el gran momento que vive Roberto Alvarado, el regreso de Víctor Guzmán a las canchas y el regreso de José Juan Macías, quien poco a poco está tiendo minutos para recuperar el nivel que tuvo antes de irse a Europa.

En su ultimo enfrentamiento en Liga MX las "Chivas" sostuvieron una serie de enfrentamientos ante los Pumas UNAM en la liguilla pasada, en el primer partido disputado en el Akron, los tapatíos sacaron una ligera ventaja que sería opacada días después con un abultado resultado en favor de los universitarios.

Foto: MexSport

Por su parte, los albiverdes tuvieron un torneo muy irregular, a lo largo del semestre demostraron varias carencias que tiene el equipo, si bien fueron de los que más anotaron goles, fueron también de las peores defensivas del campeonato.

Con la llegada de Repetto al banquillo hemos visto pocas incorporaciones en el club, hemos visto más salidas y pocos han sido los refuerzos que realmente vienen a aportar. Para esta primera jornada, Santos no podrá contar con Javier Correa, ya que se ha oficializado su salida de la institución.

Foto: MexSport

Jugadores a seguir

Roberto Alvarado | Sin duda alguna el surgido en la cantera de Celaya es de los hombres más destacados que tiene el día de hoy el conjunto rojiblanco. Ante la baja de Alexis Vega y el bajo nivel ofensivo, el "Piojo" ha tomado la estafeta de líder en la ofensiva y es catalogado como el hombre a seguir en este certamen.

Franco Fagundez | El uruguayo recién llegó al fútbol mexicano para este semestre, su principal función es suplir la importante baja de Juan Brunetta, quien salió rumbo a Tigres. Santos se ha caracterizado últimamente en traer grandes jugadores a la liga y sin duda, podríamos ser testigos de otra nueva estrella. En Nacional de Uruguay fue importante y con los laguneros buscará dar el salto de calidad que necesita.

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Posibles alineaciones

Los dirigidos por Fernando Gago cuentan con plantilla completa para encarar este primer duelo de la competencia. Las únicas bajas que tendrán serán Miguel Jiménez y Alexis Vega, ya que el primero no fue convocado y Vega, no está siendo tomado en cuenta.



Como ya se comentó anteriormente, la única baja de la laguna para este duelo será la de Correa, ya que el club ha hecho oficial su salida. En el caso de Félix Torres, el jugador sigue siendo tomado en cuenta porque no se ha llegado a un acuerdo en el tema del pago con Corinthians.

Finalmente con Harold Preciado, todo parece incierto, Monterrey lo busca, pero los "Rayados" ya no siguieron con el proceso y parece que se quedará otro tiempo en Torreón.

Antecedentes

Entre ambas escuadras hemos visto emocionantes encuentros, se han enfrentado en 63 ocasiones desde el invierno del 96', siendo Santos quien más ocasiones ha ganado con 28, mientras que en 18 ocasiones han sido los tapatíos quienes se alzaron con la victoria.

En las últimas seis ocasiones que se enfrentaron fueron los rojiblancos quienes ganaron en dos ocasiones, empataron en otros tres juegos, finalmente, hubo una victoria lagunera en los últimos seis enfrentamientos.