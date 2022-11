Un final de torneo con varios interrogantes

Este sabado a partir de las 16:30 Godoy Cruz visitará a Estudiantes de La Plata, en el marco de la última fecha del Torneo Binance. El Tomba por un lado llega aliviado luego de asegurar su permanencia en la máxima categoría pero por el otro se encuentra disconforme con la dupla técnica por las actuaciones irregulares de las últimas presentaciones. Luego de superar a Arsenal por 1 a 0, la escuadra conducida por Sergio Gómez y Favio Orsi no volvió a ganar los tres puntos y por ello sufrió cuatro empates y cinco derrotas. Los ex entrenadores de San Martín de Tucumán y Ferro hasta el duelo contra el conjunto de Sarandí realizaron una gran tarea en donde alcazaron 31 unidades y así cumplieron la ilusión de la hinchada bodeguera. En consecuencia la postura de un séctor de la dirigencia en no continuar con este ciclo resulta incomprensible.

Además de la incertidumbre con los dos técnicos, la melancolía pasa si serán o no los últimos 90 minutos de Martín Ojeda, Salomón Rodríguez y Gianluca Ferrari. Mientras tanto dejarían la institución porque no se renovarían sus préstamos: Franco Negri, Tomás Castro Ponce, Manuel Llano, Cristian Chávez y Nahuel Cainelli. Con respecto a Juan Pintado los directivos analizarían su continuidad más adelante. A su vez se encuentran en negociaciones con sus pares de Libertad de Paraguay para que prosiga José Canale en otro préstamo. En contrapartida el foco también estará puesto en los futbolistas que podrían regresar o no ya que finalizan sus cesiones: Gabriel Alanís, Sebastián Lomónaco, Gonzalo Goñi, Alan Cantero, Iván Smith, Zaid Romero, Jeison Chalá, Roberto Ramírez, Mario Galeano, Facundo Rodríguez y Matías González.

En cuanto al choque contra el León no podrán ser de la partida Diego Rodríguez y Rodríguez. El ex arquero de Independiente debe cumplir una fecha de suspensión porque llegó a las cinco amonestaciones y sería reemplazado por Juan Espínola. Por su parte, el goleador uruguayo fue informado por el árbitro Dóvalo luego del cotejo ante el Patrón y en consecuencia Enzo Larrosa acompañaría a Tomás Badaloni.

En resumén el cuadro mendocino saldría al campo de juego con: Juan Espínola; Néstor Breintenbruch, Gianluca Ferrari, José Canale y Elías Pereyra; Gonzalo Abrego, Juan Andrada, Andrés Meli y Martín Ojeda, Enzo Larrosa y Tomás Badaloni.

Por otro lado el Pincha sufrió una dura caída frente a Vélez en la jornada pasada. El Fortín lo superó por 4 a 0. A pesar de una campaña irregular en estos últimos meses el plan del entrenador interino, Pablo Quatrucci es buscar el punto que asegure la clasificación de Estudiantes a la próxima Copa Sudamericana. Igualmente más allá de esa meta su ciclo concluirá después de enfrentar al combinado de la calle Balcarce ya que arribaría Abel Balbo. En la alineación platense compiten por un puesto: Jorge Morel, Santiago Nuñez, Gonzalo Piñeiro, Pablo Piatti y Franco Zapiola.

En sintesís el equipo local saldría al campo de juego con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Jorge Morel o Santiago Nuñez, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Jorge Morel o Gonzalo Piñeiro y Pablo Piatti o Franco Zapiola; Mauro Boselli y Leandro Díaz.