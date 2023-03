Se quedaron en la puerta del gol

En el inicio de la novena fecha del Torneo Binance Defensa y Justicia empató, como local, 0 a 0 frente a Vélez. En el primer tempo el cuadro de Florencio Varela con la conducción de David Barbona más las intervenciones de Nicolás Fernández, Gabriel Alanís y Santiago Solari acechó a la defensa del Fortín pero no pudo abrir el marcador. Por su parte el conjunto dirigido por Ricardo Gareca cuando pudo generar situaciones lo hizo como en los mejores tiempos de su primera etapa en el club. En ese primer ciclo del Tigre Gareca, consiguió tres campeonatos (también la final que le ganó a Newell's, quien venía de consagrarse campeón en el Torneo Final de 2013) con una idea ofensiva y que padecieron la mayoría de sus rivales. Sin embargo el resultado no sufrió variantes.

Más tarde, en la segunda etapa hubo un cambio de roles en el control del trámite. El equipo de Liniers elaboró más posibilidades y tuvo en la figura de Walter Bou, su principal arma a la hora de la construcción. No obstante esa mejoría no se tradujo en el arco protegido por Ezequiel Unsain. En la vereda de enfrente la formación orientada por Julio Vaccari ante la propuesta visitante buscó respuestas en llegadas aisladas con Barbona, Solari, Fernández, Alanís y Gastón Togni. La expulsión de José Florentín le dio fuerza a Defensa para buscar el triunfo en la parte final pero como en toda la noche no pudo vencer la valla de Leonardo Burían. En sintesís las dos escuadras jugaron un entretenido partido aunque los arcos estuvieron bien cerrados.

Para el Halcón es su cuarta presentación sin sumar de a tres y extraña esa gran racha de victorias que comenzó después de perder con Huracán en la primera fecha de la Liga Profesional Argentina de Fútbol. En ese gran envión superó a Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell's, Independiente y Atlético Tucumán. Pese a esta dificultad espera con optimismo su debut en esta nueva edición de la Copa Sudamericana (una competencia que le trae grandes recuerdos debido a que se consagró campeón en 2021).