Duelo en las alturas

Por la fecha 12 de la Liga Profesional en el Mario Alberto Kempes, el conjunto dirigido por Javier Cobija Gandolfi recibirá este domingo desde las 21:30 a San Lorenzo. El partido podrá verse por la señal de TNT Sports y contará con Fernando Rapallini como juez principal del encuentro y con la terna arbitral compuesta por Cristian Navarro como asistente uno, Marcelo Bistocco como asistente dos y Bruno Bocca como cuarto árbitro; mientras que, en el VAR estarán Nazareno Arasa y Gabriel Chade.

El conjunto cordobés viene de empatar 2 a 2 con Colón el jueves pasado en cancha del Sabalero, luego de los goles de Ramón Ábila y Santiago Pierotti para los santafesinos y un doblete de Nahuel Bustos para los cordobeses.

Con ese empate, el Matador de Barrio Jardín llegó a las 20 unidades –tras disputar 11 partidos, en los que cosecho 6 triunfos, 2 empates y 3 derrotas– con las que llegó al sexto puesto, siete puntos por debajo de River y a tres de San Lorenzo.

El equipo dirigido por el Gallego Insúa viene de derrotar a Boca en el Nuevo Gasómetro por 1 a 0 con gol del “Equi” Fernández en contra, el pasado miércoles.

Con la obtención de esos tres puntos, el Ciclón consiguió seguir siendo el único escolta de River con cuatro puntos de diferencia. En el presente campeonato lleva siete victorias, dos empates y dos derrotas.

Para el encuentro de este domingo, el único cambio obligado que tendrá que hacer el director técnico albiazul es el del paraguayo Ramón Sosa por la lesión que tuvo en el partido ante el Sabalero en Santa Fe. Los demás cambios que pueda hacer Gandolfi dentro del once inicial no se deberían a alguna lesión de los demás jugadores que enfrentaron a Colón sino a una posible rotación dentro del once titular debido a las 72 horas de diferencia entre el partido que tuvo lugar el jueves y el de esta noche ante el equipo comandado por Rubén “Gallego” Insúa.

Ficha del Encuentro

Posible formación de Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Nicolás Pasquini; Alan Franco y Rodrigo Villagra; Diego Valoyes, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos.

Director Técnico: Javier Gandolfi.

Posible formación de San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Carlos Sánchez y Rafael Pérez; Agustín Giay, Jalil Elías, Nahuel Barrios y Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro e Iván Leguizamón.

Director Técnico: Rubén Insúa.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

TV: TNT Sports.

Hora de incio: 21:30.