A Tucumán por los tres puntos

Argentinos Juniors y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes a partir de las 21.30 por la decimosexta fecha de la Liga Profesional, en el estadio “Monumental” José Fierro.

Los dirigidos por Gabriel Milito no están demostrando el mismo nivel en el torneo local como lo hace en la Copa Libertadores. A pesar de vencer rivales muy poderosos como Corinthians e Independiente del Valle, cuando tiene que dar muestra de carácter en lo doméstico le cuesta. De los últimos cinco partidos ganó uno, empató tres y cayó en uno. En la tabla se ubica decimoprimero con 20 puntos a 17 unidades de River, el puntero.

Algo que podría estar afectando al rendimiento del equipo es el corto plantel para la triple competencia que está afrontando y el gusto del entrenador por la rotación, sea necesaria o no. Otro factor son las lesiones, dos casos particulares son Miguel Torrén, que tiene un problema en el bíceps femoral derecho y no jugó mucho, mientras que otro ejemplo es Alan Rodríguez que estuvo ausente en la mitad de lo que va de 2023.

La semana pasada contra el “Rojo” sintió la rotación que decidió hacer Milito ya que se vieron claramente dos equipos diferentes en el mismo partido. En el primer tiempo hubo una notoria superioridad, pero la visita fue letal y se puso arriba 2-0. Ya en el complemento ingresaron los habituales titulares e igualaron la historia. Sergio Ortiz y Cauteuccio marcaron para Independiente, mientras que Gabriel Ávalos y Leonardo Heredia lo hicieron para el local. El árbitro Nicolás Ramírez y el VAR obviaron dos penales para Argentinos.

Para este viernes, el entrenador tendrá tres bajas confirmadas. Torrén que sigue recuperándose de la lesión, Cristian Ferreyra sufrió una molestia en el gemelo izquierdo y Federico Redondo se fue a disputar el Mundial Sub-20 con la selección argentina. Marco Di Cesare completará la defensa, mientras que Franco Moyano sería el mediocampista central. Federico Lanzillota, Francisco González Metilli, Santiago Montiel y Fabricio Domínguez volverían a ir desde el arranque tras la rotación.

Los convocados:

Por su parte, el “Decano” tampoco llega en un buen momento con varios malos resultados y en especial en su casa. Este año no hizo pesar la localía como en 2022. Su último triunfo en esa condición fue el 4 de marzo cuando se impuso por la mínima ante Banfield por la sexta jornada.

La semana pasada no pudo ganarle a un Belgrano de Córdoba que, si bien se puso arriba en el marcador en el minuto 33 con un gol de Pablo Vegetti, el “Pirata” se quedó con un hombre menos en el 39 y no se notó. Una estadística que no favorece a los tucumanos es la de remates al arco ya que, a pesar de la superioridad numérica, Atlético remató cuatro veces al arco al igual que los cordobeses.

Para este viernes Lucas Pusineri tendrá un dolor de cabeza a la hora de armar la delantera ya que pierde dos hombres de peso. Marcelo Estigarribia sufrió un desgarro en el aductor e Ignacio Maestro Puch también tuvo convocatoria al igual que Redondo. La fija en el ataque es Mateo Coronel, mientras que Ramiro Ruiz Rodríguez y Cristian Menéndez pelean por ser la segunda punta.

Síntesis

Posible formación de Atlético Tucumán (5-3-2): Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Cristian Menéndez.

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Fabricio Domínguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Gastón Verón.

Horario: Viernes 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: “Monumental” José Fierro