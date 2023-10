El “Bicho” cayó en el "Gigante de Arroyito"

Argentinos Juniors sigue en caída libre sin poder levantar desde el rendimiento ni los resultados. Esta tarde se enfrentó a un Rosario Central con 27 partidos sin perder de local y se lo hizo notar. Juan Cruz Komar, Tobías Cervera e Ignacio Malcorra marcaron para el dueño de casa, mientras que Gabriel Ávalos descontó de penal.

Es claro que Pablo Guede está perdido y no sabe, ni siquiera, cuál es su 11 inicial. Otra vez metió mano en el equipo y dejó a nombres pesados en el banco que, luego de estar dos goles abajo, tuvo que ponerlo para dar vuelta la historia. Miguel Torrén -el capitán-, Javier Cabrera –el único carrilero derecho- y Luciano Gondou –el goleador del torneo- fueron suplentes. En la primera parte no estuvieron en partido y en el segundo, por el descuento tempranero, pudieron levantar un poquito pero no les alcanzó.

La tarde comenzó con un duelo que fue clave: Marco Di Cesare del “Bicho” vs Jamilton Campaz de la “Academia”. El extremo de Central hizo lo que quiso contra la defensa rival. Argentinos salió a la cancha con Alan Rodríguez, volante ofensivo, como carrilero derecho y el colombiano aprovechó el espacio libre que dejaba a sus espaldas e hizo estragos. La primera ocasión clara fue un desborde del ex Gremio que terminó en un centro atrás para el zurdazo de Malcorra que fue desviado por Alexis Martín Arias.

De ese córner llegó el primer gol de la tarde. El tiro de esquina terminó abriéndose hasta el otro lado de la cancha luego de varios rebotes, Tomás O´Connor desbordó por la izquierda y lanzó el buscapié para Komar que se anticipó al primer palo y puso el 1 a 0 parcial a los 14 minutos. Marca pasiva de una defensa que hace tiempo no coordina y tiene problemas para tomar a los rivales. Luego de ser revisada en el VAR por un posible offside del ex Talleres, Fernando Espinoza convalidó el tanto.

El “Bicho” reaccionó y en la jugada siguiente, a partir de una arremetida de Di Cesare llegó al borde del área, pero Central logró interceptar y salir de contra. Campaz aprovechó el espacio que dejó el defensor rival, superó en velocidad a Jonathan Galván y, cuando estaba mano a mano con el arquero, dio el pase al medio para que Cervera la empuje con el arco vacío y establezca el 2 a 0 en apenas 17 minutos. En el festejo del local se vio el claro grito de Guede pidiéndole a los suplentes que calienten.

LLEGÓ EL SEGUNDO DEL CANALLA 🔵🟡



Jaminton Campaz lo asistió a Ariel Cervera que la empujó para el 2-0 de Rosario Central sobre Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LLfqTm5DHA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

A pesar de la clara dificultad para cubrir el sector derecho, el entrenador visitante no hizo ningún ajuste táctico y el colombiano seguía explotando las espaldas de Alan Rodríguez. El equipo estaba descompensado con muchos jugadores amontonados y con demasiados huecos atrás. El “Tifón de Boyacá” tuvo una jugada que pudo ser el descuento, pero Jorge Broun respondió en dos ocasiones y la historia se fue al descanso 2 a 0.

CASI DESCUENTA ARGENTINOS ❌



El Fatu Broun tuvo dos grandes respuestas para impedir el gol del Bicho. El Canalla continúa ganando 2-0#LPFxTNTSports pic.twitter.com/qgivWp9loi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

Los cambios se veían venir desde el segundo. Antes de arrancar el complemento, Guede hizo tres modificaciones para acomodar un 11 que el mismo desordenó en la previa del partido. Torrén, Gondou y Cabrera a la cancha para intentar dar vuelta el resultado. Miguel Ángel Russo también hizo tres modificaciones a pesar de la ventaja de dos. La mano del DT no llegó a notarse en el campo que el “Bicho” tuvo un penal a favor. Komar tomó de la camiseta a Ávalos y Espinoza no dudó en sancionar la pena máxima. El mismo paraguayo remató al medio del arco y puso el marcador 2 a 1 a los 49.

DESCONTÓ EL BICHO ⚽



Gabriel Ávalos se hizo cargo del penal y puso el 1-2 ante Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/XX50TL1JHo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

Se veía un equipo renovado y potenciado por el gol tempranero que le daba esperanzas. Ya estaba plantado en campo rival y parecía que en cualquier momento se venía el empate. Pero por tanto pensar en el arco de enfrente, se olvidaron de cuidar el suyo y llegó el tercero. Malcorra se quedó en la puerta del área de Argentinos, intentó un pase, la pelota rebotó en Francisco González Metilli, le volvió a quedar al ex Lanús que –mano a mano con Martín Arias- la colocó a un palo para sentenciar el 3 a 1 final al minuto 65.

LLEGÓ EL TERCERO DEL CANALLA 🔵🟡



Nacho Malcorra aprovechó un rebote y definió para el 3-1 de Rosario Central sobre Argentinos#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LjKpBW65pn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2023

A pesar de queda media hora de juego, parecía que en ningún momento iba a darlo vuelta o, aunque sea, empatarlo. Inclusive, Luca Martín Dupuy marcó el cuarto, pero fue anulado por offside. Otra vez el equipo tuvo un mal arranque y no pudo sobreponerse ante la adversidad. Mal planteo inicial, cambios que llegaron tarde y un plantel golpeado anímicamente que siente el doble todos los golpes.

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Tomás O’Connor; Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra, Jamilton Campaz; Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Marco Di Cesare, Jonathan Galván, Lucas Villalba; Alan Rodríguez, Franco Moyano, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Leonardo Heredia. DT: Pablo Guede.

Goles: En el primer tiempo, 14’ Juan Cruz Komar (CEN); 17’ Tobías Cervera (CEN). En el segundo tiempo, 4’ Gabriel Ávalos (ARG); 20’ Ignacio Malcorra (CEN).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Facundo Agüero por Carlos Quintana, Fabricio Oviedo por Tomás Cervera, Luca Martínez Dupuy por Maximiliano Lovera (CEN), Javier Cabrera por Franco Moyano, Luciano Gondou por Leonardo Heredia y Miguel Torrén por Marco Di Cesare (ARG); 24’ Alan Lescano por Federico Redondo (ARG); 33’ Dannovi Quiñorez por Tomás O’Connor (CEN) y Matías Vera por Francisco González Metilli (ARG); 39’ Agustín Sández por Ignacio Malcorra (CEN).

Amonestados: En el primer tiempo, 37’ Tomás O’Connor (CEN); 41’ Marco Di Cesare (ARG). En el segundo tiempo, 5’ Santiago Montiel (ARG); 21’ Miguel Torrén (ARG); 38’ Jonathan Galván (ARG); 49’ Juan Cruz Komar (CEN).

Árbitro: Fernando Espinoza

Estadio: Gigante de Arroyito