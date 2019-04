Massimo Moratti garante Stramaccioni na próxima temporada

O presidente da Internazionale, Massimo Moratti, confirmou nesta segunda-feira que Andrea Stramaccioni continuará no comando do time nerazzurri na próxima temporada. Em entrevista à Sky Sports, o presidente cravou a permanência do treinador italiano embora o time não esteja vivendo uma grande temporada. "Considerando as condições que ele está encontrando no momentos, conseguir fazer coisas boas é uma coisa linda. Vocês me perguntam todo domingo se ele (Stramaccioni) vai ficar e eu sempre digo sim", disse Moratti.

No caso, as condições que Stramaccioni encontra são as inúmeras lesões do time da Inter. Atualmente, a equipe não conta com Rodrigo Palacio e Antonio Cassano, sua dupla de ataque titular, por conta de lesões. Entretanto, o treinador tem conseguido utilizar da melhor forma as opções que tem em suas mãos. No último domingo, na vitória sobre o Parma, Tommaso Rocchi foi quem marcou o gol que deu os três pontos aos nerazzurri. Questionado sobre o resultado, Stramaccioni foi rápido. "É uma vitória que significa muito, principalmente aos meus jogadores. Estou orgulhoso de ser treinador da Inter e vou dar tudo até o fim."

Os tropeços de Lazio e Roma ajudaram a Inter. A equipe agora ocupa a quinta posição da serie A com 53 pontos e só depende dela para conseguir vaga na próxima UEFA Europa League. Na próxima rodada, o time de stramaccioni tem o Palermo fora de casa pela frente.